Lectura infantil: el poder del libro físico en la era digital

En una era marcada por pantallas, hiperconexión y contenidos digitales ilimitados, surge un fenómeno que sorprende a educadores y familias: el retorno del libro físico como un puente fundamental para estimular la imaginación, fortalecer vínculos afectivos y promover aprendizajes significativos en la primera infancia.

La lectura, un refugio frente al mundo digital

Durante años se pensó que los libros quedarían relegados ante el auge tecnológico. Sin embargo, la evidencia muestra lo contrario: la lectura en formato físico está recuperando su protagonismo. Cuadernos, lápices de colores y espacios compartidos de lectura vuelven a ocupar un lugar central en los hogares y centros educativos. Más allá de la nostalgia, este regreso está vinculado a la búsqueda de experiencias sensoriales y humanas que ningún algoritmo puede replicar.

De acuerdo con la UNESCO (2023), los entornos de lectura en el hogar son determinantes en el desarrollo del lenguaje y la comprensión en la primera infancia. A su vez, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2023) señala que los niños expuestos a la lectura desde sus primeros años desarrollan mayor creatividad, empatía y habilidades socioemocionales clave para el aprendizaje a largo plazo.

“En la primera infancia, los libros no son solo herramientas de aprendizaje, sino puertas que se abren al asombro. Cuando un niño escucha una historia, amplía su lenguaje, pero también su mundo interior”, señala Liliana Ballerín, Directora de Grimms Preschool, quien subraya además que la lectura compartida fortalece vínculos que perduran toda la vida.

Entre pantallas y páginas

Las plataformas digitales han transformado el acceso a la información, ofreciendo recursos interactivos y flexibles. Sin embargo, el libro físico sigue siendo insustituible. Su textura, peso, olor y el sencillo acto de pasar la página activan los sentidos, creando recuerdos y vínculos profundos con el relato.

Este componente sensorial ha incentivado a instituciones educativas a promover experiencias lectoras más cercanas. Un ejemplo es la feria literaria “Open Book Fair 2025”, organizada por St. Matthew School, que busca celebrar el poder de las historias como herramienta de aprendizaje, conexión y descubrimiento.

Open Book Fair 2025: un encuentro para leer con todos los sentidos

El próximo 22 de noviembre, en el campus del preescolar Grimm’s, se llevará a cabo la primera edición de esta feria familiar, enfocada en niños de 1 a 8 años. El evento reunirá a editoriales como Lazo, Cataplum, Fondo de Cultura Económica y Books & Books, además de talleres de ilustración, narrativa y espacios de lectura compartida.

La iniciativa se enmarca dentro de la apuesta de Grimm’s by St. Matthew School por brindar una educación integral que trascienda lo académico. Desde su incorporación a la red internacional Inspired Education Group, el colegio ha fortalecido su visión del aprendizaje como una experiencia activa donde la lectura, el arte y la tecnología dialogan entre sí.

“Formemos buenos lectores desde que están en el preescolar. Hagámoslo juntos en nuestra feria del libro enfocada en los niños de 1 a 8 años”, destaca el rector del St. Matthew School.

Invitados especiales y actividades interactivas

Esta primera edición contará con la participación de jardines infantiles como Talentino, Magical Garden y Kids Town, que ofrecerán actividades culturales lideradas por sus educadores. Entre las experiencias destacadas se incluyen:

Cuentacuentos

Talleres sensoriales

Conversatorios

Actividades artísticas

Experiencias literarias inmersivas

La feria invita a las familias a inscribirse previamente y redescubrir juntos el placer de leer con todos los sentidos. Abrir un libro, en medio del ruido digital, se convierte así en una oportunidad para reconectar con lo esencial: la imaginación, la curiosidad y el tiempo compartido.