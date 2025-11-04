Microdosis para domar el hipopótamo interior: arte, crítica y psicotropía en Bogotá

Del 6 de noviembre al 4 de diciembre, la Casa Échele Cabeza abre sus puertas a una exposición que promete sacudir conciencias y provocar conversaciones incómodas pero necesarias. Bajo el título Microdosis para domar el hipopótamo interior, veinte artistas contemporáneos se reúnen para transformar al célebre hipopótamo de la Hacienda Nápoles en un espejo de las contradicciones colombianas.

La muestra, curada por Santiago Rueda y organizada por la Corporación Acción Técnica Social (ATS), despliega un abanico de formatos que va desde esculturas, tapices y pintura al óleo hasta graffitis, posters, animaciones con inteligencia artificial, inflables, fotografía documental y hasta cultivo de hongos psicoactivos en estiércol de hipopótamo. Todo esto en un espacio que, más allá de ser una galería, es también un laboratorio de reducción de daños en el consumo de sustancias, cedido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El hipopótamo, animal foráneo y símbolo grotesco de la estética narco, se convierte aquí en protagonista de una narrativa que cuestiona la estetización de la violencia, la falsificación del patrimonio, el impacto ambiental y el cruce entre naturaleza, psicotropía y cultura contracultural.

Dónde y cuándo

Lugar: Casa Échele Cabeza, Calle 33 #19-60, Barrio Teusaquillo

Casa Échele Cabeza, Calle 33 #19-60, Barrio Teusaquillo Fechas: Del 6 de noviembre al 4 de diciembre

Del 6 de noviembre al 4 de diciembre Horario: Miércoles a sábado, de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Cada jueves a las 7:00 p.m., la exposición se convierte en foro abierto para reflexionar sobre los temas que atraviesan las obras:

6 Nov: Charla inaugural con Edgar Jiménez, “El Chino”, fotógrafo de la Hacienda Nápoles

Charla inaugural con Edgar Jiménez, “El Chino”, fotógrafo de la Hacienda Nápoles 13 Nov: La vida social de los hipopótamos , por Narcolombia

, por Narcolombia 20 Nov: Entre la vida y la muerte: ambientalistas, animalistas y droguistas

27 Nov: Conversatorio con los artistas

Conversatorio con los artistas 4 Dic: Fiesta de clausura

Artistas invitados

Nadin Ospina, Alberto Baraya, Carlos Castro, Manuel Barón, Chocolo, Zoraida Díaz, Narcos Lab, Stephen Ferry, Camilo Restrepo, Iván Navarro, X Andrade, José Manco, Harold Ortiz, Divino Maik, Andrés Villa, Senil, Edgar Jiménez “El Chino”, Marcel Marentes y Lesivo.

Esta exposición no solo invita a mirar, sino a pensar, debatir y transformar. El arte como microdosis para domar nuestras propias bestias interiores.