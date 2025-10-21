Threshold (Umbral): la luz de las luciérnagas como forma de resistencia ante el abuso del poder

Inspirado en la metáfora de Pier Paolo Pasolini (que veía en la luz volátil de luciérnagas una forma de resistencia frente al espectáculo luminoso del poder del fascismo italiano), Randazzo articula en Threshold (Umbral) una crítica pictórica y poética a los discursos autoritarios contemporáneos.

La exposición en un primer momento dialoga también con la obra del artista chileno Mario Opazo, quien colabora con Randazzo en esta muestra. A través de “frases” o momentos, la exposición emplea la luz —proyecciones, transparencias y señales estáticas—, junto con materiales de construcción deteriorados para recalcar las tensiones políticas del mundo político actual. Cada elemento propone evitar los límites y convenciones con los cuales se describe la obra plástica. Una de las imágenes más impactantes es la de una polilla disecada siendo bañada por una luz de colores sin que reaccione, una alusión directa al hipnotismo mortal del poder autoritario.

En la segunda sala, Randazzo y Opaso propusieron una forma no convencional de instalación. Bajo la premisa de que, dada la fuerza de la pintura de Randazzo, las obras se extienden más allá del lienzo, se crearon soportes inusuales encontrados en un depósito de materiales en el norte de Bogotá. El objetivo de ambos artistas era que los soportes y las pinturas se fundan en una sola obra, y se rompan los límites acostumbrado del rectángulo del cuadro.

Como cierre, Randazzo creó una instalación en el patio de la galería en la que una estructura aleatoria de canecas usadas, brochas, palos y otros elementos —como vidrios y tablas— forman una inusual “estatua” a la que una vitrina antigua (atada a un árbol) está a punto de derrumbar.

Umbral (Threshold) de Randazzo, se enmarca en una realidad cada vez más difícil de pasar inadvertida: el advenimiento de una nueva era de oscuridad política. Por tal razón, Randazzo toma ese contexto incierto como excusa e insumo de creación. Cada uno de los elementos y de las obras son ejercicios de resistencia. Así como hacen las luciérnagas cuando emprenden el llamado de su propia naturaleza e iluminan todo aquello que puedan. Lo poco y lo mucho.

¿Dónde ver Threshold (Umbral)?