Bogotá refuerza su papel como capital cultural con el Concurso Internacional de Violín

Bogotá se prepara para una noche inolvidable. El jueves 30 de octubre, desde las 6:00 p.m., el Auditorio Fabio Lozano acogerá “Una travesía del violín por América Latina”, el concierto inaugural del Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá. Esta gala recorrerá los sonidos del Pacífico colombiano, el son cubano, el son jarocho mexicano, el joropo colombo-venezolano y el tango rioplatense.

El evento reunirá a artistas de gran trayectoria como Alfredo de la Fe (Cuba), Alexis Cárdenas (Venezuela), los colombianos Angélica Gámez, Juan Carlos Higuita, Hugo Candelario González, Giovanni Parra y Mario Pinto, junto al mariachi de Ricardo Torres. Las entradas están disponibles en Tu Boleta por $45.000 pesos.

Artistas que conectan culturas a través del violín

El espectáculo ofrecerá una experiencia musical diversa y vibrante:

Alfredo de la Fe , considerado “el violinista de la salsa”, fusionará los ritmos afrocaribeños con los Hermanos Rosales.

, considerado “el violinista de la salsa”, fusionará los ritmos afrocaribeños con los Hermanos Rosales. Giovanni Parra , nominado al Latin Grammy, y Daniel Plazas llevarán al público por las melodías del tango y la milonga.

, nominado al Latin Grammy, y llevarán al público por las melodías del tango y la milonga. Alexis Cárdenas , junto al cuatrista Gabriel Borrero y el tiplista Lucas Saboyá , interpretarán piezas del joropo colombo-venezolano.

, junto al cuatrista y el tiplista , interpretarán piezas del joropo colombo-venezolano. Juan Carlos Higuita y Hugo Candelario González representarán la riqueza sonora del Pacífico con violín y marimba.

y representarán la riqueza sonora del Pacífico con violín y marimba. Angélica Gámez, considerada una de las violinistas más destacadas del país, se unirá al mariachi de Ricardo Torres para rendir homenaje a México.

Un certamen que posiciona a Bogotá como capital de las artes

El Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, impulsado por la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Orquesta Filarmónica de Bogotá, busca consolidar a la capital como epicentro de la música clásica y contemporánea en Latinoamérica.

Del 31 de octubre al 5 de noviembre, 20 jóvenes violinistas de 10 países competirán en las eliminatorias, con entradas desde $25.000 pesos. Los finalistas se presentarán el 7 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde se entregará una bolsa de premios de $70.000 dólares.

Premios y talento internacional

De los 122 violinistas inscritos de 30 países, solo 20 fueron seleccionados para competir. Entre ellos, intérpretes de Austria, China, Colombia, Corea, Estados Unidos, Italia, Japón, Polonia, Rusia y Suecia, formados en instituciones como Juilliard School, Royal College of Music, Conservatorio Tchaikovsky y Yale School of Music.

Los dos primeros lugares recibirán $30.000 y $20.000 dólares, mientras que el premio a la mejor interpretación de obra colombiana —“Serenata pagana” de la caleña Carolina Noguera— otorgará otros $20.000 dólares.

Un jurado de talla mundial

El jurado estará presidido por la maestra Lucie Robert (Canadá), e integrado por destacadas figuras como Silvia Marcovici (Rumania), Birgit Kolar (Austria), Lee-Chin Siow (Singapur), Leticia Moreno (España) y Alexis Cárdenas (Venezuela).

Todos ellos son reconocidos por su labor pedagógica y por haber participado como jurados en los más prestigiosos concursos del mundo, entre ellos Queen Elisabeth, Tchaikovsky y Paganini.