Superman: ¿Renacimiento del cine de superhéroes o último suspiro del género que más dinero movió en la historia?

El estreno de Superman, dirigido por James Gunn, ha sacudido la industria cinematográfica con una fuerza que ni el Hombre de Acero podría haber anticipado. En apenas diez días, la película superó los 400 millones de dólares en taquilla global, posicionándose como el estreno de superhéroes más exitoso del año. Este fenómeno no solo revitaliza el universo DC, sino que reabre el debate sobre si el cine de superhéroes está realmente en declive o simplemente en transformación.

Durante los últimos años, la industria ha enfrentado lo que muchos llaman “fatiga de superhéroes”. Fracasos como The Marvels, Shazam! Fury of the Gods y The Flash alimentaron la narrativa de que el público estaba perdiendo interés en las capas y los poderes. Sin embargo, Superman desafía esa tendencia con una apertura doméstica de 122 millones de dólares y una recepción crítica positiva.

James Gunn, co-CEO de DC Studios, explicó en entrevista con Rolling Stone que el éxito internacional fue “sorprendente” dado el “sentimiento antiamericano que existe en algunas regiones”. Aun así, países como Brasil, Reino Unido e India han respondido con entusiasmo, consolidando el atractivo global del personaje.

¿El inicio de una nueva era para DC?

Superman marca el primer paso del ambicioso plan de Gunn y Peter Safran para reconstruir el universo cinematográfico de DC. Gunn lo describe como “la semilla del árbol que hemos estado regando durante tres años”. El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, celebró el estreno como “el comienzo de una visión clara y audaz” que incluirá películas como Supergirl y Clayface, además de series como Lanterns.

La película también ha sido elogiada por su enfoque en la humanidad del personaje. Gunn afirmó: “Hemos tenido mucho ‘Super’ en Superman a lo largo de los años, y estoy feliz de haber hecho una película que se enfoca en la parte del ‘man’”.

Porque Superman no solo ha volado alto en taquilla, sino que ha demostrado que el cine de superhéroes aún tiene combustible para seguir adelante. Bajo la dirección de James Gunn, DC Studios podría estar gestando una nueva era que combine lo épico con lo íntimo, lo espectacular con lo sincero. Si este es el renacimiento del género o su última batalla, dependerá de si otros estudios aprenden la lección: la clave no está en los poderes, sino en las personas.

¿Canto de cisne o evolución del género?

Aunque Superman ha sido un éxito, el debate sobre el futuro del cine de superhéroes sigue vigente. Según The Week, 2023 fue “el año de la fatiga de superhéroes”, y The Guardian señaló que la sobreproducción y la baja calidad han erosionado el entusiasmo del público. Sin embargo, expertos como Ryan Faughnder del LA Times argumentan que “no hay demasiadas películas de superhéroes, sino demasiadas malas películas”.

El éxito de Superman sugiere que el público aún está dispuesto a apoyar historias bien contadas, con personajes sólidos y una visión clara. Gunn parece haber entendido que el camino no está en repetir fórmulas, sino en reimaginar el género con corazón, humor y humanidad.

La llegada de The Fantastic Four: First Steps este 25 de julio se perfila como un evento clave para definir el rumbo del cine de superhéroes. Tras el éxito de Superman, muchos analistas ven esta película como el segundo gran test para saber si estamos ante un renacimiento del género o simplemente ante una excepción brillante en medio de una decadencia.

Dirigida por Matt Shakman (WandaVision) y ambientada en una Tierra alternativa con estética retrofuturista de los años 60, First Steps ha sido descrita como “visualmente impresionante” y “emocionalmente esperanzadora”. La crítica ha elogiado especialmente a Vanessa Kirby como Sue Storm y a Joseph Quinn como Johnny Storm, destacando la química entre los personajes y el enfoque más íntimo y familiar.

Además, la película introduce a Galactus y Silver Surfer, lo que eleva las apuestas narrativas y visuales. Según Den of Geek, esta podría ser “la última tirada de dados” para hacer justicia a estos íconos y será la vara que mida si el cine de superhéroes sigue vigente, o si Superman es sólo el último canto de un cisne que movió billones de dólares durante las últimas dos décadas..

En esa medida Fantastic Four: First Steps no es solo una película: es una prueba de fuego. Si triunfa, confirmará que el cine de superhéroes aún tiene espacio para reinventarse. Si falla, podría acelerar el cierre de una era que ha dominado Hollywood por mucho tiempo.