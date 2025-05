Tokio y Nueva York conectados por el piano de Miki Yamanaka

Miki Yamanaka, pianista japonesa radicada en Nueva York desde 2012, cabeza del cartel en el San Jose Jazz Festival 2025 y una de las figuras más destacadas del jazz contemporáneo. Con un estilo expresivo y una presencia vibrante en el escenario, ha recibido reconocimiento internacional gracias a discos como Shades of Rainbow, donde colabora con músicos de primer nivel.

Consolidada su reputación como una artista versátil y profundamente conectada con el espíritu del jazz, Miki habló con PUBLIMETRO sobre sus raíces musicales, las migraciones y lo que significa para ella representar a su país en tierras ajenas, que a la final, resultan siendo una parte de sí y de lo que ha construido musicalmente.

Históricamente, el jazz llegó a Japón a principios de 1910, pero se extendió aún más tras la inmigración de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esa masificación con el paso de los años, ¿cómo recuerda su primer contacto con el jazz?

Debido a la guerra, mis padres son mayores, así que crecieron escuchando jazz. Los estadounidenses trajeron el jazz a Japón. El jazz venía constantemente. Incluso ahora, si visitas Japón, escuchas jazz por todas partes. Es parte de nuestra cultura. Nos encanta el jazz, nos encanta escuchar música y lo hemos apreciado a lo largo de los años. La primera vez que escuché esta música creo que fue en primaria. Mi escuela tenía una banda de música que a veces tocaba jazz. Mis padres me trajeron al club, y me dijeron: “Oye, tus amigos también tocan jazz. Deberías intentarlo”, y lo hice, pero no solo jazz, también toqué en la banda de marcha y también jazz.

Sus álbumes, como Shades of Rainbow, han recibido reconocimiento internacional, ¿qué elementos cree que hacen que su música conecte con una audiencia global en una época en la que otros géneros son más populares en listados musicales, listas de reproducción y la radio?

Bueno, el jazz ya no es la música más popular, sin duda (risas), pero creo que si asistes a un concierto de jazz, de alguna manera sientes la resonancia del sonido y la música, la improvisación, creo que eso tiene más impacto del que crees. A nivel mundial, ya no es la música más popular, lo cual me entristece porque esa fue la única razón por la que me mudé a Estados Unidos desde Japón. Vivo en Nueva York, así que esa es la razón. La música estadounidense es increíble, desde la música afroamericana que puedo tocar e interpretar en todo el mundo, es algo por lo que estoy muy agradecida. Así que mi invitación es a que se animen, y vayan a escuchar jazz dondequiera que estén.

¿Cómo ha sido para usted, como japonesa, ser un referente de su generación en la escena del jazz neoyorquino?

Pregunta interesante. Como extranjera, como persona que viene de un país diferente, de una cultura distinta, es muy interesante estar en la ciudad de Nueva York y experimentar la inmigración, como tanta gente que emigró a esta ciudad. Es un crisol de culturas. Es un verdadero crisol de culturas que veo a diario, cada vez que salgo a la calle a caminar. Sabes, creo que eso influye en mi música, y creo que solo ocurre en Nueva York. El jazz se toca en todas partes, pero Nueva York tiene su propia esencia porque todas las culturas, todas las razas y géneros. Simplemente, todo eso se mezcla y creamos música juntos. El jazz requiere público, requiere comunicación entre la gente. No es música clásica. Además, requiere un sonido propio, así que la ciudad de Nueva York me impactó mucho. Como mujer japonesa, espero estar contribuyendo al sonido del jazz neoyorquino, si es que eso tiene sentido.

Ahora, hablando del San José Jazz Festival, ¿cómo influyeron la calidad de la programación y la presencia de otros grandes músicos en tu decisión de participar en este festival?

Me contactaron para presentar este festival en Instagram y dije ¡wow, 2025, qué locura, esto es ya!, supongo que en México la gente me vio tocar porque también he hecho presentaciones allí. En fin, el hecho de que esta hermosa parte de este país, hermosa, literalmente todo lo que veo es como una postal. Es increíble. He estado en la Ciudad de México, porque es el único lugar en el que he estado y ahora descubrir esta ciudad es maravilloso. Me encanta visitar nuevas partes del mundo, especialmente cuando hay música, sobre todo si puedo presentar mi propia música, ¡es aún mejor! Toqué con músicos locales, así que eso enriquece más la experiencia.

Ya que estamos hablando de Latinoamérica, aquí tenemos representantes del jazz muy importantes como Paquito D’Rivera, por ejemplo, ¿cómo ha visto el desarrollo de los sonidos latinos en este género?

Bueno, la música y los músicos latinoamericanos han influenciado a los músicos de jazz a lo largo de los años, es crucial, es fundamental, a estas alturas, porque sin la música latinoamericana, el jazz ni siquiera existiría. Sabes, es como si el jazz hubiera surgido, pero luego los músicos de jazz se vieron influenciados por otras culturas, incluida la música latinoamericana. Así que sí toco, sí toco en conciertos. No creo que toque ningún concierto sin ritmos latinos. Soy pianista de jazz, pero toco toda esa música latinoamericana, con influencias de ritmos y estilos de escritura. Es muy, muy importante.

Miki

Miki Yamanaka entrevista en Publimetro Foto: cortesía (HD)

Siempre se ha mostrado orgullosa de dónde viene y expresarlo en su ropa, maquillaje y cabello, ¿por qué decidió optar por esa estética cuando perfectamente pudo no haberlo hecho?

Wow, es porque vivo en Nueva York y estoy muy lejos de casa. Siempre quise sentirme cerca de casa. No veo a mis padres, ni a mi familia, ni a mis amigos todo el tiempo. Mi madre siempre usaba kimono, y usarlo es bastante difícil, así que hay que estudiar en Japón. Pero mi madre coleccionaba muchos kimonos, y mi abuela, a quien nunca conocí porque falleció cuando mi padre tenía 18 años, solo usaba kimono. Así que me siento conectada con mis raíces al usarlos. Eso es muy importante, lo primero. Lo segundo, es porque puedo representar mi cultura a otras personas cuando me ven. O sea, como decía Art Blakey: “la gente te ve antes de oírte”, así que puedo representar mi cultura, si puedo presentar algo sobre mí simplemente usando ropa, es fácil. Es facilísimo. Y en tercer lugar, es bonito. Me gusta cómo se ve.