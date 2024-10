León Benavente viene a Rock al Parque 2024: “¡Es una cosa maravillosa!”

Ya conocimos el cartel de Rock al Parque 2024 y uno de los nombres más llamativos es el de León Benavente, una banda española formada en 2012 por varios de los mejores músicos de la industria española, quienes aún hoy son los primeros en lista para conformar las bandas de otros artistas o ser los responsables musicales de sus discos. Con su mezcla de indie, funk, punk y electrónica, León Benavente llega a Bogotá por primera vez para dar un espectáculo brutal y en Rolltheradio.com hablaron con Abraham Boba, vocalista y tecladista de la agrupación:

¿Cómo está León Benavente con la confirmación de Rock al Parque?

La noticia del Rock al Parque para nosotros es maravillosa. Nosotros tuvimos la suerte de poder estar hace muchos años, hace como siete u ocho años, porque formamos parte de la banda de Nacho Vegas, cantautor asturiano, y recuerdo que tocamos ahí en la edición en la que estaba Celso Piña también. Recuerdo estar bailando en su concierto ahí como poseído. Y entonces, bueno, era la primera vez que estábamos allí en Rock al Parque en Bogotá y siempre era como una visita pendiente que teníamos con León Benavente. Hubo varios intentos de ir también, no solo al festival, sino pues hacer algún concierto en Colombia y siempre había como alguna complicación. Y esta vez pues ya por fin vamos a poder ir.

Además con un disco nuevo: Nueva Sinfonía sobre el Caos…

Es nuestro quinto disco y para nosotros, suena a cliché, pero es el mejor de todos los que hemos hecho a lo largo de nuestra carrera. Como los dos discos anteriores ya llevamos un camino buscando esta mezcla entre rock y electrónica que creemos que cuando mejor ha quedado plasmada ha sido en este nuevo trabajo.

VEA LA ENTREVISTA COMPLETA CON ABRAHAM BOBA DE LEÓN BENAVENTE

¿Qué nos ofrece este nuevo trabajo?

Siempre hay una chispa que enciende un mecanismo que nos hace ya ver que estamos dentro del proceso de composición de unas canciones. Este disco, por ejemplo, lo trabajamos bastante con bases que íbamos haciendo por separado. y que luego poníamos en común, y que prácticamente pusimos en común en el estudio ya, cuando además fue el primer disco en el que contamos con un productor. Todos los otros discos de Leon Benavente los habíamos autoproducido, y contamos con Martí Perarnau IV, que es para nosotros un talento absoluto de la producción aquí en España. Un tío joven que viene del rock, pero que tiene muy asimilado el lenguaje de la electrónica, que nos conocíamos bien. Y entonces, bueno, fue como empezar a transitar un camino y a partir de ahí ya se nos abrieron muchas posibilidades.

Ustedes parten como una banda indie, pero cada vez nos ofrece una fusión más electrónica. ¿Cómo ha sido la evolución en estos doce años?

Cuando nos dimos cuenta de que en este grupo podrían funcionar muchos tipos de música, muchos tipos de composición, que en el fondo León Benavente podría ser como una especie de batidora de estilos musical, la verdad es que se nos abrió una puerta muy importante para nosotros, porque ya desde el principio veíamos que no éramos un grupo que nos iba a apetecer seguir siempre una fórmula. Nuestro primer disco, por ejemplo, era un disco muy directo, muy urgente, prácticamente grabado en tres días, muy fresco también. Al final, los discos acaban siendo fotografías del momento en el que vives y por eso te pueden gustar más o menos, pero es como eras en ese momento. Pero es verdad que ya a partir del segundo disco vimos que uno de nuestros alicientes a la hora de ponernos a componer música nueva era intentar evitar los caminos por los que habíamos pasado e intentar abrir ese abanico de posibilidades, y ya fue a partir del tercer disco de ‘Vamos a volvernos locos’ cuando ya empezamos a incluir más elementos de electrónica sin dejar de ser una banda de rock, porque además creo que la gente que no haya visto a León Benavente en directo, creo que el concepto del grupo se entiende perfectamente cuando se ve un concierto nuestro. En el fondo no es ni una banda de rock, ni una banda de electrónica, ni una banda de pop, ni una banda de punk, pero es todo a la vez también. Y cuando te das cuenta de que el grupo tiene una personalidad suficiente como para poder jugar con los estilos de esta manera y poder jugar con los instrumentos de esta manera, pues bueno, obviamente para nosotros es gratificante.

¿Qué están esperando de Rock al Parque?

Es que tenemos como aquellas imágenes tan vívidas de aquel año que estuvimos con Nacho… nosotros somos un grupo que hacemos muchas salas de conciertos, también muchos festivales, pero es verdad que siendo la primera vez que vamos a Colombia como León Benavente, es un concierto que nos apetece mucho hacer porque sabemos que hay mucha gente que va a ir a ver al grupo por primera vez, gente que conoce el grupo y que lleva siguiéndolo desde hace años, pero mucha gente que no sabe quiénes somos. Y entonces este tipo de festivales te permite obviamente presentarte ante un público amplio y también con un cartel con la solera como tiene Rock al Parque, que es un clásico ya. Cien mil personas saltando juntas, ¡es una cosa maravillosa!. Tenemos muchísimas ganas, además nos va a pillar justo arrancando la gira del disco nuevo, con lo cual vamos a ir muy en forma a ese concierto.