José Manuel Pedraza, el maestro de la fotografía en Cartagena

Conozca a uno de los grandes fotógrafos de Cartagena. El talento de José Manuel Pedraza Rojano con su lente lo ha consolidado como un referente total en la fotografía de la hermosa y turística Cartagena. Desde bodas llevadas al límite de la belleza hasta impresionantes panorámicas aéreas, el trabajo de Pedraza ha sido reconocido a nivel nacional e internacional: recibió el premio de Fotógrafo Revelación en el Encuentro Colombiano de Fotógrafos, un galardón que marcó un hito en su carrera. Posteriormente, en 2017, obtuvo el Premio Trayectoria Colombia por su empresa, Pedraza Producciones, destacándose por su contribución al desarrollo del sector audiovisual en el país. Además, sus fotografías han sido publicadas en importantes revistas y medios de comunicación como Revista ALO, HOLA COLOMBIA, CARRUSEL, EL TIEMPO, Revista VIERNES y EL UNIVERSAL, GETTY IMAGES LATAM lo que le ha permitido consolidar su reputación como uno de los fotógrafos más influyentes de Colombia y la región.

Además, su firma Pedraza Producciones se ha convertido en una empresa que se ha convertido en un líder en el sector audiovisual en Colombia. Como director de producción y fotógrafo principal, ha dirigido numerosos proyectos de alta envergadura, proporcionando servicios de fotografía, video y diseño gráfico a una clientela diversa y exigente. Bajo su liderazgo, Pedraza Producciones ha mantenido un compromiso inquebrantable con la calidad, la innovación y la creatividad, estableciendo nuevos estándares en la industria.

En 2015, José Manuel cofundó la Tertulia de Artistas Visuales, un espacio diseñado para compartir conocimientos y experiencias entre la comunidad de creadores audiovisuales de Cartagena. Este proyecto ha jugado un papel crucial en el fortalecimiento de la comunidad artística local, ofreciendo un foro para el intercambio de ideas y la colaboración entre artistas.

José Manuel se destaca en diversas áreas de la fotografía, incluyendo estilo de vida, arquitectura, deportes, retratos, alimentos, bodas y convenciones. Su versatilidad y habilidad técnica le han permitido trabajar con una amplia gama de clientes, entre los que se incluyen Aguas de Cartagena, Cotecmar, Hotel Hilton, Hotel Tequendama, Hotel Decameron, Hoteles Estelar, Naturgas, ACP, ACM, IDO Patrocinios, Puerto Bahia, SPEC, Hotel Sofitel Santa Clara, Getty Images y Freepik Latam.

Para José Manuel, cada fotografía es una obra única con su propio valor y significado. Este enfoque le ha permitido crear imágenes que no solo capturan momentos, sino que también cuentan historias profundas y resonantes. Su compromiso con la excelencia y su constante búsqueda de innovación lo han convertido en un referente en la industria, tanto en Colombia como a nivel internacional.

José Manuel Pedraza Rojano es, sin lugar a dudas, una de las figuras más destacadas en el mundo de la fotografía en Colombia. Su carrera, marcada por el éxito y el reconocimiento, es un testimonio de su dedicación, talento y pasión por el arte de la fotografía. A lo largo de los años, ha dejado una huella imborrable en la industria, inspirando a muchos y elevando continuamente los estándares de calidad y creatividad en su campo. Su legado no solo se refleja en sus impresionantes imágenes, sino también en la comunidad creativa que ha ayudado a construir y en los muchos fotógrafos que han seguido sus pasos. Por eso nos atrevimos a hacerle algunas preguntas sobre el oficio y la pasión de este arte:

¿Cómo comenzó su camino en la fotografía?

Mi camino en la fotografía comenzó prácticamente desde que nací. Soy hijo de un reportero gráfico y una diseñadora gráfica, y desde pequeño, mi padre me enseñó los fundamentos de la fotografía mientras yo aprendía a hablar. Lo acompañaba a sus trabajos y me fascinaba ver cómo capturaba momentos únicos. Aunque en mi adolescencia quise ser médico, la fotografía siempre me tuvo atrapado. A los 16 años, empecé a vivir de la fotografía, especialmente en el mundo de las bodas y eventos corporativos. Me capacité con algunos de los mejores fotógrafos y mentores del mundo, como Jose Maria Mellado, Fran Russo, Jerry Ghionis, Roberto Valenzuela, Raul Galavis, Fer Juaristi y Susan Stripling, lo que me ayudó a perfeccionar mi arte y a establecer mi carrera.

¿Qué es lo mejor de ejercer este arte en Cartagena?

Echar a andar mi pasión en Cartagena ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora. Cartagena, con su rica historia, arquitectura colonial, y vibrante vida cultural, ofrece un escenario único para la fotografía. La ciudad es un punto estratégico para mi trabajo debido a la diversidad de clientes y eventos que atrae este destino turístico. Cada rincón de Cartagena, desde sus calles empedradas hasta sus atardeceres dorados, proporciona un telón de fondo perfecto para capturar momentos memorables. Además, la calidez de su gente y la multitud de eventos que se celebran aquí me permiten explorar y capturar una amplia gama de emociones y situaciones.

¿Cuál ha sido su fotografía favorita?

Elegir una fotografía favorita es una tarea imposible para mí. A lo largo de mi carrera, he tenido la oportunidad de capturar una infinidad de momentos, personas y situaciones, cada una con su propio valor y significado. Como un gran maestro me dijo una vez, “eres tan buen fotógrafo como tu última foto”, y esa filosofía me impulsa a dar lo mejor de mí en cada toma. Este arte me ha permitido explorar y retratar tantas historias que sería injusto escoger solo una. Cada fotografía es una pieza de mi viaje y contribuye a la rica tapicería de mi carrera profesional.

