Silky Smooth, el futuro del rock bogotano

Las luces aún no iluminan el escenario, cuando de pronto las guitarras rugen, la batería marca el camino, y en la entrada del Teatro Libre de Chapinero un proyector se centra en Martina Losada quien con un puño al aire le da inicio a una descarga de rock and roll que evoca por momentos el thrash de los 80′s y en varios puntos el hardcore noventero. El rock no ha muerto y Silky Smooth, la banda ganadora del Festival Intercolegiado de Rock, está ahí para demostrarlo.

Tres cantantes en escena, pues Luisa García y María Alejandra Manosalva completan un tríptico de dignas herederas de Joan Jett, batería, percusiones, dos guitarras y dos pianos completan un ensamble que nació como parte del programa académico del Colegio del Bosque, y que antes eran dos bandas.

“Silky Smooth es una banda conformada por otra banda: Fly Thrash. Nosotros ya llevábamos unos dos años juntos, y nos unimos porque las ideas que tenía cada banda servían muy bien uniéndolas”, explica Martina, mientras que Emilio Díaz, baterista, complementa: “vimos que teníamos los mismos gustos y pues se nos dio la idea de empezar a tocar juntos y nos gustó, nos ayudó mucho para mejorar”.

El proyecto de unos estudiantes de octavo grado que ahora están a punto de graduarse tuvo su punto más alto el pasado 9 de junio cuando tras seis semanas de eliminatorias y una gran final, Silky Smooth se coronó como la mejor banda del Festival Intercolegiado de Rock organizado por el Circuito del Rock y respaldado por PUBLIMETRO.

“Ensayamos casi todos los días. O sea, literalmente nosotros le metemos mucho esfuerzo a todo”, explica Sebastián Parada, tecladista, quien no niega que el día de la final estaban nerviosos: “Muy nerviosos; nos asustamos mucho porque vimos buenas bandas. Uno de ellos fue “Si fuera mañana”, una gran banda. Nos hizo temblar porque hicieron un buen escenario y también muchas bandas fueron muy buenas. Había nivel”.

Y había motivos para estar nerviosos: Santiago Martínez, guitarrista principal, se lesionó y tuvieron que reemplazarlo de urgencia con Martín Ríos, el menor de todos, apenas en octavo, quien cumplió con la misión y respaldó la brutal presentación de Diego Mariño, guitarrista principal, que con una cresta punk y unos riffs endiablados se puso a todos de pie.

Silky Smooth ganó y el reto ahora es seguir y crecer: “estamos componiendo muchas canciones para ir mejorando, porque nunca uno nunca llega al éxito sin practicar tanto. Entonces practicamos todos los días, todavía seguimos componiendo, mejorando la puesta en escena, mejorando todas las canciones para dar un mejor servicio”, asegura Martina.

**** El dato ****

Ellos son Silky Smooth:

Esteban Bernal, percusionista; Luisa García, vocalista; Emilio Díaz, baterista; Martín Ríos, guitarrista; Martina Losada, vocalista principal; Sebastián Parada, tecladista; Diego Mariño, guitarrista; Juan José Chávez, tecladista; Nicolás Montaño, bajista; María Alejandra Manosalva, vocalista; Santiago Martínez, guitarrista.