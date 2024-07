Tiembla en Bogotá: el metal sueco de Amon Amarth llega a Colombia en octubre

Conocidos por sus potentes actuaciones en vivo, Amon Amarth, los escuderos del metal nórdico, regresan a la capital de Colombia en octubre como parte de su gira mundial Heidrun Over Latin America 2024 con la que recorrerán Europa y Latinoamérica. La cita para los amantes del death metal vikingo será en Bogotá el 22 de octubre en el teatro Royal Center de Bogotá.

La banda formada en 1992 ha forjado un legado por más de tres décadas siendo hoy uno de los más grandes exponentes del género con 12 discos, muchos de ellos determinantes de la historia del metal como Twilight Of The Thunder God (2008) o With Oden On Our Side (2006). Su más reciente lanzamiento discográfico fue The Great Heathen Army, lanzado en 2022, incluye canciones populares como “Heidrun”, “Get In The Ring”, “Find A Way Or Make One” y “Saxons and Vikings”, esta última cuenta con la voz de Biff Byford, cantante del grupo SAXON.

La banda, liderada por Johan Hegg, llegará a Colombia después de haber conquistado festivales en Europa como Rockstadt Extreme Fest (Transilvania, Rumania), Leyendas del Rock (España), Alcatraz (Bélgica), Bloodstock (Inglaterra) y un sold out en Wacken Open Air (Alemania), donde fueron headliners.

El concierto se suma a los más recientes anuncios de Flora Music entre los que se encuentra el regreso de la banda de metal Therion, Die Antwoord y los mexicanos Enjambre.