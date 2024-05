Walter Silva celebra sus 30 años de carrera junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia

La infinidad de la música colombiana y su variedad de ritmos debido a la gran multiculturalidad en cada una de las regiones, han hecho del país uno de los más diversos en cuanto a músicas autóctonas. Entre esa amplia gama de sonidos, está el Joropo, esa mezcla entre las influencias españolas e indígenas, entre arpas y cantos de vaquería, el Joropo al igual que los otros géneros autóctonos, han tenido como pilar la clase popular, el campo, la resistencia y la lucha colectiva. Dentro de este género han nacido diferentes exponentes como el Cholo Valderrama, la agrupación Cimarrón que es liderada por una mujer, y por supuesto, Walter Silva.

Cantante y compositor de música llanera. Es conocido por su estilo auténtico y sus letras que reflejan la vida y las tradiciones de los llanos.Ha ganado múltiples premios y es considerado una figura destacada en el género de la música llanera en el país. Silva, ha contribuido significativamente a la difusión y preservación de la cultura llanera a través de su música. Silva está cumpliendo 30 años de carrera artística, y para ello, decidió sacar un álbum conmemorativo con las mejores canciones de su repertorio en formato sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, y para conocer un poco más sobre todo estre proceso creativo y el legado que espera dejar a las siguientes generaciones, Walter sostuvo uno una entrevista con PUBLIMETRO.

Actualmente, es normal que las músicas tradicionales se fusionen con otros géneros y se amplíen con otros formatos, ¿En qué momento decide mezclar la música llanera con la música sinfónica?

En el 2019 me invitaron a Tunja para celebrar un aniversario más de la Batalla de Boyacá. Los artistas eran la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y algunos artistas como Yuri Buenaventura, Juan Carlos Coronel y Maía. Ellos ya iban programados, a mí me dejaron cantar una sola canción con la orquesta. Desde ahí se me metió la idea, ya que de paso se acercaba mi fecha de cumplir treinta años de estar cantándole al llano. Ahí se me metió a la cabeza, ¿por qué no hacerlo con la música llanera? ¿Por qué no intentarlo? Porque desde todo punto de vista era un proyecto absolutamente lejano, utópico. Sin embargo, yo empecé desde entonces a darle vueltas al asunto, hacer acercamientos con productores, ingenieros hasta que un día los productores me dijeron ‘estamos listos’, y ahí se concretó la idea de que fuera un álbum completo, para celebrar treinta años de vida artística de Walter Silva en la música llanera. Empezamos en marzo. Yo siempre he tenido, no sé si equivocadamente, el concepto de que toda la música en el mundo tiene mucho folclor, entonces ¿por qué no hacerlo con la música llanera?. Fueron cinco días de compartir en el escenario con la orquesta. El plus del trabajo es que se hizo absolutamente en bloque, en dondelos maestros llaneros tocaron las canciones como originalmente las grabé.

Por ser temas sinfónicos que implican clarientes, violines, violonchelos, son instrumentos que no son como de la música tradicional, ¿Quién hizo los arreglos de todas las obras?

Los arreglos sinfónicos son producidos por el maestro Nicolás Ospina. Él estuvo sentado con nosotros en los ensayos y en la grabación. La grabación se hizo en el escenario del Teatro Colsubsidio de Bogotá. Todos esos violines lo que hicieron fue embellecer, acompañar, engrandecer el conjunto de la música llanera con su sonido precioso. Ellos no tuvieron ningún problema porque fue seguir el compás de los arreglos, leer sus partituras. Si me preguntan a mí cómo me acomode yo, pues yo me acomode con el grupo llanero porque yo no sé qué es una nota musical. Yo soy un cantor de folclor empírico y no tengo ni idea de eso, pero la adaptación creo que fue el factor fundamental para que saliera de esa manera. Aunque yo soy ajeno al conocimiento de leer partituras, siento que la empatía que hubo hacia mi persona

¿Hay alguna anécdota detrás de todo este proceso de grabación que recuerdes y que se te ha quedado como en la memoria?

Fueron cinco días de grabación de nueve canciones. Durante los cinco días yo estuve cantando todos los días, entonces al cuarto día ya no tenía voz y después me tocó irme a un estudio a corregir mis voces, pero quedaron sonidos en vivo. Hay una canción inédita que marcó el rumbo del álbum en ese momento, que se llama Mi papá, El Camino y Yo. Esa canción en específico tocó grabarla en estudio, pero de resto, quedó el sonido en vivo. La mayoría me tocó corregir frases porque ya no me daba la voz. Fueron muchos días de ensayo y grabación, y nos reíamos al saber cómo hubiera sido si noshubiéramos puesto a grabar un álbum de unas veinte canciones (risas).

¿Cuál es el legado musical que quiere dejar Walter Silva?

Despertar en la música llanera el pensamiento de que sí se puede salir de nuestra zona de confort de nuestro nicho establecido por la tradición, que está muy arraigada. Aunque el cantante llanero que intente modernizar la música llanera siempre va a tener críticas, muchas, precisamente por el pensamiento territorial que ha tenido la música llanera en su historia. Entonces yo creo que uno de los legados que yo puedo brindar, es abrirle los ojos a muchos cantantes más jóvenes que yo ydarles a entender que se puede explorar con la música llanera.