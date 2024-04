“Le he mostrado a la gente que un mundo mejor es posible”: Sergio Cabrera

‘La estrategia del Caracol’, con su peculiar frase para la posteridad, o ‘La Pola’ y sus escenas épicas de nuestra historia como la de la ejecución de la espía o la de la Batalla del Pantano de Vargas, entre otras producciones, han salido del ojo maestro de Sergio Cabrera, quien es uno de esos nombres referentes en el mundo audiovisual de Colombia.

Es por eso que Publimetro Colombia le preguntó, revisando esta trayectoria, sobre su obra y el estado actual de la industria en el país, posterior a su premio India Catalina por su trayectoria.

¿Cuál fue el secreto para hacer de ‘La estrategia del Caracol’ tan exitosa?

A mí me gustaría saber el secreto para seguir haciendo películas como ‘La estrategia del Caracol’. No lo tengo. Pero sí creo que si tengo una película que le llega a la gente es porque he mostrado que un mundo mejor es posible. Con esa película quería mostrar una revolución en miniatura.

De un lado están los inquilinos, el pueblo, de otro, sus enemigos. Y trata de cómo tienden puentes de confianza, tener un plan común y ejecutarlo.

Supongo que cuando la gente ve la película se identifica y tiene una sensación optimista cuando termina de hacerlo.

La televisión colombiana cumple 70 años. ¿Cómo cree que ha avanzado?

He estado en todos sus procesos. Ha avanzado muchísimo y se han visto proyectos muy interesantes. Aunque ahora me interesa mucho más lo que han hecho los canales regionales que la televisión abierta, si bien hemos hecho cosas importantes para el país y para el mundo. Y como industria vamos bien.

¿Cuáles han sido los mejores recuerdos que le ha dejado su trayectoria?

Escalona, pegó mucho en la gente, al igual que ‘La Pola’. Y también ha pasado con la serie de Jaime Garzón. Y en ese sentido, la televisión es más dificultosa que el cine, ya que tiene que generar este efecto inmediato.