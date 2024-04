“Yo sé que las historias están escondidas en la lejanía y hay que llegar a ellas para contarlas”: Óscar Darío Jiménez, director de la serie ‘Aislados’

PUBLIMETRO entrevistó al realizador y director de la serie ‘Aislados’ Óscar Darío Jiménez Escrucería que se estrenó por Señal Colombia en su tercera temporada y dedica sus capítulos a recorrer las poblaciones más alejadas de los centros urbanos colombianos. Óscar Darío Jiménez es un colombiano oriundo de Tumaco, Nariño. Estudio en la facultad Dirección, Producción y Cine de la Universidad Manuela Beltrán y artes escénicas en la Escuela Bellas Artes de Cartagena. Cuenta con casi dos décadas de experiencia en la industria cinematográfica, siendo nominado en múltiples ocasiones y premiado en diferentes festivales de cine y televisión.

En 2011 comenzó a dejar huella con la realización y dirección de fotografía en la primera temporada de la multipremiada serie documental ‘Los puros criollos’, para Señal Colombia, como director de fotografía y realizador, con esta serie ganó un Premio Simón Bolívar en la categoría de crónica.

El talento de Óscar Jiménez fue premiado en 2015 con un Premio India Catalina por la Mejor Fotografía de la serie documental ‘Aislados’. Actualmente su última película documental ‘Hijos del Hielo’ ganó a mejor documental en 6 festivales de cine y 6 nominaciones como mejor documental y un total de 25 selecciones oficiales en diferentes festivales del mundo. Todos los sábados a las 8 p.m. se transmiten los capítulos de la serie ‘Aislados’ por Señal Colombia que está nominada a un Premio India Catalina a Mejor Serie Documental.

Recomendados

¿Cómo comenzó su carrera en la imagen para televisión y cine?

Siempre me ha encantado la cámara y el video. Cuando comencé en esto, solía editar películas de VH a VHS, y en esa época también trabajaba con Betamax antes de que apareciera el Digital 8. Me apasionaba la fotografía y me encantaba grabar cuando tenía la oportunidad, aunque no tenía mi propia cámara; siempre utilizaba la de mi tía o algún primo, aunque a veces las dañaba con tanto uso. Mi trayectoria siempre ha estado ligada a la imagen, desde lo que pude ver del territorio de Tumaco cuando era muy niño, contrastado con tantos paisajes. Me involucré en el teatro mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, aunque lamentablemente no terminé. Durante mi tiempo en el teatro, un profesor cubano me sugirió que estudiara algo relacionado con cine o televisión, ya que todas mis obras tenían un fuerte impacto visual. Allí comencé a explorar más sobre la imagen, porque como dice el refrán, una imagen vale más que mil palabras. Me encontré con Néstor Oliveros Machado, el director de ‘Puros Criollos’, quien me introdujo al mundo del documental. Estuve involucrado en la primera y parte de la segunda temporada, y fue entonces cuando me enamoré del documental, ya que es una forma de arte que refleja la realidad de manera cruda.

Desde entonces, me he enfocado más en trabajar en documentales. Para mí, la línea editorial siempre ha sido explorar la selva, la sabana, los desiertos o las montañas. Siempre busco sumergirme en comunidades y lugares distantes para conocer su vida y sus historias. Actualmente, estoy trabajando en una serie llamada ‘Navegantes’, que es un river movie sobre ciertos ríos apartados. Explora cómo estas personas se abastecen a través de la navegación y muestra la vida de quienes navegan por estos ríos. Es un viaje desde un punto A hasta un punto B que puede durar de 15 a 20 días, y me emociona poder mostrar la vida que se encuentra en estos ríos de una manera tan interesante. Yo sé que las historias están escondidas allá en la lejanía y hay que llegar a ellas para contarlas.

Buenavida Producciones Grabación de la serie 'Aislados' en La Guajira.

¿Ha rodado algunos formatos en el género de ficción?

Como director, he tenido la oportunidad de trabajar en algunos proyectos de ficción. Recientemente, gané una convocatoria del MinTic junto a un grupo de amigos para realizar una obra que refleja parte de mi propia historia. Se trata de la historia de un personaje que sufre de agorafobia y ve cómo su mundo se desmorona a su alrededor. La película fue rodada durante la pandemia y muestra cómo este personaje, a través de ciertos eventos, comienza a darse cuenta de que su percepción del mundo no es real y comienza a experimentar síntomas de esquizofrenia. Además, se enamora de una chica que padece de claustrofobia, lo que añade una capa adicional de complejidad a la trama.

Sin embargo, a pesar de mi experiencia en la ficción, siento que mi verdadero potencial se encuentra en el ámbito del documental. Creo que las historias más auténticas y significativas están ocultas en lo más profundo de la realidad, y es mi objetivo como cineasta llegar a ellas y contarlas. Además de mis incursiones en la dirección, también he trabajado como director de fotografía en las dos últimas películas de Harold Trompetero.

Buenavida Producciones Grabación de la serie 'Aislados' y su director Óscar Darío Jiménez.

¿Cómo nació la serie ‘Aislados’ que ya va para su tercera temporada?

Siempre tuve una gran pasión por la exploración y la travesía. Después de completar mis estudios en cine, cuando se abrió el primer mercado de co-producción de Señal Colombia, decidimos participar con la serie ‘Aislados’. La idea detrás de la serie era desmitificar la idea de que Colombia se reduce a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Santa Marta, Cartagena, Valledupar o Sincelejo. Queríamos visibilizar que hay otro país, con una gran cantidad de lugares y personas que a menudo carecen de voz. Cuando uno visita estos territorios apartados, inicialmente puede preguntarse cómo las personas logran vivir en lugares tan remotos. Sin embargo, con el tiempo, uno comienza a entender los contrastes y a apreciar tanto lo positivo como lo negativo de la vida allí. A pesar de que las dificultades pueden ser abrumadoras, estas comunidades se resisten a abandonar sus territorios porque para ellos es como un paraíso. A veces pienso que a Gabriel García Márquez le resultó muy fácil escribir, al encontrar personajes tan extraordinarios en Colombia que salen de lo común. Cuando uno se adentra en estos territorios, escucha las historias y se encuentra con el realismo mágico puro. Incluso en otros lugares dentro del país, uno puede sentir que no está en Colombia; son paisajes que muy pocos han visto y apreciado, como las sabanas del Vichada, que son verdaderamente únicas. Kilómetros y kilómetros de lomas verdes que a veces me hacían sentir como si fuera a encontrarme con un Teletubbie por allí (risas).

Al visitar colegios en estas áreas remotas, uno puede entender la realidad de la educación. Los jóvenes tienen que viajar largas distancias para asistir a clases y muchos no pueden quedarse en internados debido a la falta de recursos. Es desgarrador ver cómo las estructuras educativas en lugares como el Vichada están en sus fases finales, con instalaciones precarias y sin suficiente presupuesto. Mantener un internado en estas condiciones es un desafío, y es crucial que las gobernaciones asignen recursos para garantizar que la educación llegue a estas comunidades aisladas.

¿Qué van a poder ver los colombianos con esta nueva temporada de la serie ‘Aislados’?

Más bien, lo que nos faltó mostrar es que a veces uno siente que los capítulos son cortos y muchas historias quedan como fantasmas flotando en la cabeza, pero tenemos un tiempo limitado en pantalla para lograrlo. Sin embargo, en los episodios siguientes de la serie, podremos explorar la belleza del desierto, donde aunque aparentemente no haya vida, la vida reside en las personas que habitan este entorno árido. En Puerto López, La Guajira, nos encontramos con una comunidad que se niega a abandonar un desierto donde a veces pasan temporadas de varios años sin lluvia, dependiendo del agua de un jagüey sin tratamiento. Pero más allá, es fascinante conocer la historia del famoso vallenato de Escalona ‘El almirante Padilla’, y cómo ha impactado en la vida de la comunidad. En La Chorrera, Amazonas, exploramos el impacto del exterminio indígena por la explotación del caucho, mientras también aprendemos sobre la cultura wayuu y la historia de Madonna, una lideresa local.

En Cumaribo, Vichada, nos enfrentamos al municipio más extenso de Colombia y la dificultad de llegar allí, mientras que en Pueblo Bello, Cesar, exploramos el simbolismo del número cuatro para la comunidad indígena y conocemos la historia de un personaje atrapado en la zona. En Buenavista, Magdalena, descubrimos la vida en un pueblo palafítico sobre la Ciénaga Grande y conocemos a personajes fascinantes, como la mujer que educa al pueblo y se encarga de los fallecidos.

El próximo destino es Nabusimake, donde los pueblos indígenas transmiten mensajes sobre el cambio climático y la evolución del ser humano. Y finalmente, en Sunape, Vichada, exploramos la vida en un internado aislado donde profesores y alumnos enfrentan penurias durante siete meses sin comunicación ni electricidad, en una tierra remota donde la llegada de un vehículo es todo un acontecimiento.

¿Nos puedes hablar del otro documental que dirigiste que se llama ‘Los hijos del hielo’?

‘Los hijos del hielo’ ha tenido un recorrido impresionante por todo el mundo. Nunca imaginé que se convertiría en algo tan grande. La película ganó seis festivales, recibió cinco nominaciones y obtuvo 23 menciones en otros festivales oficiales. Ha sido proyectada en Rusia, Italia, España, Portugal, Brasil, Argentina, Chile, México y Estados Unidos. “Los hijos del hielo” es una aventura en sí misma, ya que seguimos a estos cuatro personajes que representan sus lugares de origen. Las montañas donde se desarrolla la película son únicas, ya que se encuentran en la línea ecuatorial y los glaciares que albergan están desapareciendo. La travesía radica en el ascenso, siendo el más difícil el del Huila, donde se experimenta el vértigo de la montaña al pasar por abismos y escaleras pegadas a la montaña con una cabuya. Sin embargo, logramos llegar y cumplir con transmitir el mensaje de cada uno de los personajes, que es un llamado a la acción. Filmamos en el Nevado de Santa Isabel, que antes estaba cubierto de hielo pero ahora ha perdido esa capa y ha dejado de ser un nevado para convertirse en montaña, como ha sucedido con el Páramo de Sumapaz, que también está en riesgo de convertirse en montaña. La película está disponible en la página de Usaid Colombia en YouTube.

Buenavida Producciones Grabación de la serie 'Aislados' y su director Óscar Darío Jiménez.

Para llegar a estos lugares Óscar Darío Jiménez es un hombre de mapas ¿Cómo los mapas te ayudan a ubicar tus historias?

Para mí, explorar nuestro territorio es como navegar en un universo fascinante. Soy un apasionado de los mapas; cuando los leo, pienso en los lugares a los que quiero ir. Siempre me pregunto: “¿A dónde quiero ir?”. Me motiva la idea de aventurarme en los rincones más remotos del mundo y vivir experiencias únicas de un lugar a otro. Por eso, constantemente estoy buscando nuevas aventuras. Tengo marcados muchos puntos en un mapa de Google Earth, y la serie ‘Aislados’ me ha proporcionado material para muchas temporadas más. Me encantaría que hubiera una cuarta temporada, y si me dijeran que llegar a un territorio particular implica una dificultad extrema, como tener que pasar seis días para llegar al lugar, sería un desafío emocionante realizar otra temporada que se llame “Más aislados que nunca”.

También puede leer: Descubre los destinos más coloridos en Colombia, basados en la paleta del arcoíris

¿Cómo votar por la serie ‘Aislados’ en los Premio India Catalina?

La serie documental Aislados está nominada a los Premios India Catalina en la Categoría Mejor Serie Documental, desde el portal https://premiosindiacatalina.com Pasos a seguir: 1. Acceso al sitio oficial: Los interesados deben dirigirse al sitio web oficial de los Premios India Catalina a través del enlace: premiosindiacatalina.com. 2. Selección de la opción adecuada: Seleccionar la opción designada para la elección de los nominados por el público en general, disponible en el sitio web. 3. Registro de usuario: Se requiere crear un usuario, ingresando el nombre y correo electrónico correspondientes en el proceso de registro. 4. Activación de la cuenta: Para confirmar el registro, se deberá activar la cuenta desde el correo electrónico proporcionado durante el proceso de registro. 5. Selección y votación: (Mejor serie documental) Una vez completado el registro y activación de la cuenta, los votantes podrán ingresar a la categoría de su elección, buscar la producción favorita y hacer clic en el botón de ‘votar’.

Para ver la serie ‘Aislados’ puede hacer clic aquí: https://rtvcplay.co/series-documentales/aislados