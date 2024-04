Amorphis promete una gran noche llena de Death metal melódico

Hace unas semanas, hablamos con una banda finlandesa de Death metal melódico, se llama Deathropy, lanzaron su primer disco y es increíble. Ellos nos decían que en Finlandia, con el clima tan extremo que hay, no hay muchas cosas que hacer y se encierran a componer música. ¿Crees que el clima influye en la música que ha creado Amorphis?

Es una exageración sobre Finlandia, pero entiendo que es un estereotipo. Sí, el invierno es bastante pesado. Está oscuro, hace un frío del carajo. Pero hay cosas bonitas que hacer, nieve y demás. Puedes bañarte en un lago helado, puedes hacer esquí de fondo, puedes lanzar bolas de nieve, puedes hacer un iglú. Pero sí, es verdad. Creo que la atmósfera general en la música que viene de Escandinavia y Finlandia, países del norte, no es tan feliz. La dirección señala que la música siempre es triste, oscura o depresiva. No sé por qué. Tal vez sea el estado mental en general, o tal vez es sólo el humor negro, o quizá es que en Finlandia no nos gusta la música alegre. No lo sé, pero... Creo que nunca he escrito una canción feliz.

Quiero preguntarte sobre Colombia, ¿Recuerdas algo de la primera visita de Amorphis a Colombia?

Absolutamente, sí. Lo recuerdo. Fue muy agradable. Por supuesto, estábamos un poco asustados, sobre Bogotá, como dónde podemos ir y cogemos un taxi y tal, cosas básicas de turistas. Pero visitamos con Jan (Rechberger), el baterista, Monserrate. En un día, realmente no teníamos tanto tiempo. Creo que llegamos super tarde, como la última noche anterior, y a la mañana siguiente, corrimos al Monserrate a tomar un poco de aire fresco. Es bastante alto. Entonces ya teníamos el espectáculo. Lo recuerdo bastante bien, y recuerdo también el lugar que el backstage estaba delante del local, delante del escenario, allí arriba. Básicamente, cuando subías al escenario, tenías que atravesar al público. Creo que se agotaron las entradas, el espectáculo. Estábamos horrorizados como, santa mierda, tenemos que ir a través de esa multitud directamente al escenario. Pero todo fue espectacular. El público fue agradable y no hubo problemas. Incluso recuerdo los bastidores. No ocurre a menudo, pero era la primera vez en Bogotá. Visitar países por primera vez, Creo que siempre es algo muy memorable. Es absolutamente diferente a ir al lugar donde ya has estado. Hay mucho entusiasmo en el aire y alguna sensación de que, ¿Cómo demonios he acabado aquí? Bonito.

¿Recuerdas la energía de los metaleros? ¿El público los sorprendió en aquella ocasión?

Sí, el ambiente estaba por las nubes y muy, muy buena fiesta. La gente se lo pasó bien. Como ya he dicho, estaba todo vendido. No sé lo que significa, cuántas entradas, pero tal vez 600 o algo así. Pero estaba totalmente lleno y la gente estaba muy emocionada, al igual que nosotros, porque realmente era la primera vez en Colombia. Y esta vez también seremos memorables. Llevamos de gira ya como dos años con el álbum Halo. Creo que estamos en excelente forma, quizá mejor que nunca. Así que va a ser un espectáculo matador. Esperemos que los vuelos no se retrasen.

Quiero hablar un poco de Halo, su último álbum, un álbum de estudio porque el año pasado publicaste un álbum en directo. Pero hablando del álbum Halo ¿cuál es el concepto del álbum y por qué el nombre Halo?

Creo que teníamos un par de ideas para el nombre. Normalmente, aunque suene aburrido, a veces tomamos el nombre de una canción. No siempre. Queen Of Time. No creo que haya una canción llamada Queen of Time. Pero Halo, sólo lo tomamos la canción. Tal vez no soy la persona adecuada para hablar sobre el contexto no mucho, pero en general, ella música era súper progresiva, más progresiva que nunca. Canciones muy complejas con las direcciones pueden cambiar dentro de la canción así y así. A veces es super masivo y a veces sólo se basa en una grieta y la atmósfera agresiva. Pensamos que el halo representa bastante bien el álbum porque no te da demasiado, pero también. Es como una perspectiva amplia hacia la música. Simplemente no pudimos encontrar ningún otro título que encajara. Por supuesto, especulamos que con el halo es bastante. Fue así que muchos o artistas han utilizado ese enfoque como título. Pero luego pensamos, ¿a quién coño le importa?. Si te pones a pensar en lo que se ha hecho, quizá no creo que haya tantas opciones para hacer algo en el mundo moderno.

A través de su discografía hemos visto un cambio habitual en el estilo, pero manteniendo la esencia. Este último álbum es muy progresivo. ¿Se sienten cómodos con este estilo más progresivo?

Es una pregunta excelente, porque no hay una respuesta directa. Nunca tuvimos una reunión de la banda en la que habláramos de qué música deberíamos hacer en el próximo álbum. Si no, esa sería la respuesta, que aceptamos hacer esa música. Acordamos hacer un álbum progresivo y agresivo, pero no lo hicimos. En realidad, nunca en mis 26 años de carrera en Amorphis, nunca hablamos de qué música deberíamos hacer. Esa es probablemente la razón por la que La música ha cambiado a veces. Además, hay un razonamiento los productores, como Jens Buhgren llegó después de que hicimos el Eclipse, Silent Water, Skyforge, el principio de los tiempos. Me gusta pensar que son un pack de cuatro álbumes porque Marko Hietala de Nightwish estaba produciendo todas las voces para esos álbumes. Luego hicimos Circle, que utilizado por primera vez desde hace mucho tiempo, como productor externo, Peter Tägtgren. Se puso un poco más pesado, y añadimos un poco más de voz gruñona. Luego vino Jens Brucker y lo llevó aún más lejos. Pero en realidad nunca hablamos de ello como qué hacer. Para ser honesto, me sorprendió bastante con halo. No hablamos de la progresividad que vamos a añadir algunos progresistas o firmas diferentes o cosas más complejas. No hablamos de ello. Pero cuando Esa (Holopainen) envió sus canciones y envié mis canciones a Google Drive, estábamos escuchando como, ¿qué demonios? Nos estamos convirtiendo en una banda prog. Bueno, una banda de prog metal. Fue una coincidencia, pero tiene que ver con algo qué canciones más desafiantes de Queen of Times. Tal vez levantaron un poco de fuego que los dos. Creo que también había un par de sólo canciones que queríamos un poco experimentar ese camino también, pero nunca hablamos de ello. Nos sorprendió mucho de hecho, el álbum complejo, Halo, terminó. Sigue siendo bastante simple en comparación con las bandas Prog reales. Pero como álbum amorfo, es como algo que nunca hicimos. Todavía nos estamos preguntando cómo demonios ha ocurrido esto, porque incluso el productor, Jens, realmente no añadió ningún elemento progresivo allí. Principalmente habló sobre el arreglo, como si deberíamos añadir un gruñido aquí, un gruñido ahí, o cortemos esta parte, o añadamos orquesta aquí. Pero básicamente no empezó a hacerlos más complejos de lo que ya eran. Como The Moon, básicamente ya era casi así. También en las aguas oscuras. Bueno, en realidad es la única canción que no es tan progresiva.