Dos marcas colombianas se unen para hacerle culto a la hamburguesa con una colección de ropa; acá los detalles

Seven Seven

Hay un plan al que pocas veces se dice que no en el ‘parche’ de amigos, el de ira a comer hamburguesa, una preparación a la que se le rinde culto desde hace décadas y que inspiró a dos marcas colombianas para hacer relucir sus ingredientes en algo nunca antes visto en el país, la ropa. Acá le contamos los detalles.

Seven Seven y BuBu Burguer, se unieron para poner en tela toda la experiencia inmersa en una hamburguesa, con una colección compuesta por gorras, camisetas, hoodies y t-shirts, que salió al mercado el pasado miércoles 20 de marzo, creación inspirada en el estilo de los noventa que lleva por nombre ‘Seven Seven x BuBu Hecho con Amor’

Este trabajo colaborativo busca que las 12 prendas que lo componen resalten los atributos de la materia prima local con la que ambas empresas han sostenido sus productos, por lo que en los estampados estarán presentes el pepinillo, las papitas, la cebolla y esos sabores trasladados a imagen que deleitan nuestros paladares con cada mordisco.

“Las hamburguesas además de sabor, tienen también su estética propia. No hay dos hamburguesas iguales y menos cuando le ponemos tanta atención a cada detalle, a cómo las hacemos en BuBu, con productos locales, frescos y orgánicos; son piezas únicas. (...) Estamos felices de llegar al estómago y corazones de nuestros clientes y también a sus closets”, afirmó Santiago Hoyos Gerente de BuBu Burguer, quien además dio a conocer que la empresa tendrá durante un mes en su menú una hamburguesa edición especial a la que llamaron ‘77 Spice BuBubu’, a base de carne wagyu y con la inigualable Bubu hot sauce.

¿Dónde puedo conseguir la colección de Seven Seven y BuBu Burguer?

Todos los restaurantes de BuBu Burguer, contarán con una exhibición de estas prendas para que usted tenga una vista detallada de la colección, la cual podrá conseguir en las tiendas Seven Seven de la Calle 82, Candelaria y Parque Colina. Adicionalmente, en la página en www.sevenseven.com encontrará un apartado en el catálogo creado especialmente para la adquisición de los productos.