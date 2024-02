El mejor show de Queen en el mundo llega a Colombia

La legendaria banda Queen sigue tan actual como nunca, vendiendo millones en discos ininterrumpidamente desde hace más de 35 años, a pesar de la muerte de su vocalista Freddie Mercury en 1991. El guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor han mantenido viva la llama de una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, incluso a pesar de que el bajista John Deacon se alejó a finales de los 90. Pero la influencia de Queen es tal que su legado sigue vigente gracias a diferentes bandas tributo alrededor del mundo. Y una de ellas, la que ha sido considerada como la mejor de todas, viene a Colombia.

El show de “Dios Salve A La Reina” reúne todos sus grandes éxitos, en una compilación perfecta de dos horas de majestuocidad musical. La banda recorre el catálogo de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. Éxitos insuperables como Bohemian Rhapsody, Love of my Life, We are the Champions, We will Rock You y muchos otros conmoverán a cualquier audiencia.

God Save The Queen se ha convertido en un fenómeno excepcional, reviviendo la magia de Queen en América, Europa, y el resto del mundo; con conciertos completamente agotados en importantes ciudades como Buenos Aires, Sao Paulo, Mexico DF, Madrid, Barcelona, Liverpool, entre otras.

En su haber cuenta con presentaciones realizadas para grandes multitudes en el Mathew Street Festival de Liverpool (UK) para más de 35 mil personas o las Fiestas del Pilar en Zaragoza (España) con más de 250 mil espectadores. La impresionante iluminación, el fielmente logrado sonido Queen, las destacadas actuaciones de los integrantes de God Save The Queen y la insuperable interpretación - única en el mundo- de Pablo Padín en el rol de Freddie Mercury, hacen de este espectáculo el “evento del año”.

Boletería para God Save The Queen en Bogotá y Medellín

Como parte de su gira por mundial en este 2024, God Save The Queen tendrá dos fechas inolvidables en Colombia, dos conciertos imperdibles en lugares míticos de las ciudades de Bogotá y Medellín. Los fanáticos de Queen quedarán emocionados hasta las lágrimas.

El 13 de marzo en el Teatro Astor Plaza De Bogotá, un sitio único para un concierto único. El 16 de marzo en el City Hall El Rodeo De Medellín, en el ámbito de la Fiesta Full 80s, la mejor fiesta retro del momento.

