Juliana Reyes: la estrella colombiana de Broadway que triunfa en el género más exigente del mundo

Donna, de ‘Mamma Mía’, Rizzo, de ‘Grease’, o María Magdalena de ‘Jesucristo Súperestrella’ hasta la esposa de Gaitán, la aguerrida y bella Amparo Jaramillo, son algunos de los personajes que ha interpretado la actriz colombiana Juliana Flórez, quien ha brillado internacionalmente en un género tan exigente para un actor como el del teatro musical. Porque es de cuerpo, voz, interpretación. Todo en uno.

Por eso, y a propósito de protagonizar el musical que en cine comandó Meryl Streep ‘Mamma Mía’), NUEVA MUJER COLOMBIA habló con la actriz sobre su carrera y cómo es estar en un rango donde se prueba el verdadero talento.

Has sido un referente en obras icónicas del teatro musical. Ahora estás interpretando a Donna, de ‘Mamma Mía’. ¿Cómo es pasarla de la pantalla a los escenarios?

Donna ha sido un personaje espectacular. Creo que ‘Mamma Mía’ en Colombia ha sido un hit, ha tenido una acogida hermosa y pues lo ha sido porque es una obra que está muy bien hecha. Es muy compacta narrativamente y es una obra que ya se ha hecho llevar al aire 25 años en teatro musical.

Después vino la película, donde se hicieron estos tremendos actores y puntualmente Meryl Streep hizo de Donna, un personaje bello con una carga fuerte. Fue igual, un reto, hacer esta producción en Colombia, y ha sido un regalo interpretarla, porque Donna llega con su humanidad y su verdad. Es una gran responsabilidad y vocalmente interpreto 14 canciones durante todo el show.

Es exigente y estoy preparada, porque yo creo que estoy en el punto de mi carrera ya con la madurez de 20 años de experiencia donde ya no tengo el papel de adolescente ni niña rebelde, sino con una mujer madura, explosiva, y algo inmadura en otras cosas, pero con mucha fuerza. Y poder hacer eso ha sido un regalo.

De todos los papeles icónicos que has interpretado, ¿cuáles son los que más has amado y que se han quedado contigo?

Yo creo que María Magdalena ha sido uno de los más hermosos que he hecho. Rizzo de Grease también ha sido hermosa, Bella de ‘La Bella y la Bestia’ y Donna, claro.

¿Cómo darle fuerza a un personaje en el teatro musical, un género tan exigente, y asimismo, darle tu propio sello?

El teatro musical es súper exigente. Porque obviamente, los actores o el performer que haga este género tiene que cantar muy bien, bailar muy bien y actuar muy bien. Entonces, la preparación no es solo en un área, sino es en varias, que es lo que te hace aquí un actor integral y que te ayuda para tener muchos campos de acción también en el medio artístico. Yo tuve la oportunidad de formarme como actriz de teatro musical : estudié la carrera en MISI y también he tenido la oportunidad de hacer otros estudios en Cuba.

A su vez, creo que la preparación de cada artista debe ser fuerte, porque la técnica vocal hay que entrenarla todo el tiempo.Lo mismo con todo y hay un universo gigante para uno estructurarse. Igualmente, tienes que estar en una condición fuerte, con un cuerpo fuerte, sano. Las temporadas son larguísimas, entonces debes todos los días estar haciendo lo mismo con una exigencia vocal, con una exigencia física, con una exigencia mental todo el tiempo.

¿Cuál crees que es el legado que dejó Misi Murillo en este sentido?

Ella es la capitán de este barco del teatro musical en Colombia. Empezó hace 37 años, y lo fortaleció. La cultura debe agradecer un montón a este personaje tan hermoso que estuvo rodeado de Broadway y que por ella Colombia es reconocida por hacer producciones de talla internacional.

En estos años de carrera también, ¿qué has aprendido?

El trabajo individual es importante, pero conectar con un equipo y con la gente es muy bonito. A veces estos medios o estos espacios se vuelven espacios de competencia, pero unos espacios donde haya apoyo, donde haya empatía, donde haya, sabes, honestidad, eso quiero dejar. Un espacio para que la gente siga luchando por sus sueños. Hacer que estas nuevas generaciones puedan tener esta empatía por lograr algo bonito y finalmente hacer un oficio que es hermoso.

¿Harías películas o series?

Sí, creo que yo estoy súper abierta, la verdad, sí he sido muy, cómo se dice, como muy direccionada en teatro musical. Tuve unas ofertas de televisión, pero como que nunca me quise ir por ese lado: la verdad el teatro musical me gusta mucho desarrollarlo por el simple hecho de ser tan en vivo, tan real y tan directo y pues no hay un chance de corte. Es orgánico. Pero estoy súper abierta al cine o a las series tan bonitas que hacen ahora.