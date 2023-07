Patti en 5 canciones

Patti Smith, que fecha o Festival Popload no Memorial da América Latina (Getty Images)

Símbolo de la contracultura, del feminismo, la madrina del punk... Una cantidad de sobrenombres que se quedan cortos para una de las artistas vivas más importantes que tiene el mundo. Patti Smith es una genio que puede mostrar su potencial cantando, escribiendo novelas, poesía o pintando. Una mujer que ha inspirado decenas de artistas femeninas, así como a miles de personas en el mundo. Esa deidad musical estará el 25 y 26 en el Teatro Colón, junto con una exposición del colectivo franco-alemán Soundwalk Collective.

Patricia Lee “Patti” Smith, nació en New Jersey, se crió en Chicago, y después de pasar momentos dificiles en Nueva York, terminó haciendo parte de la escena del CBGB´s de los setenta, con varios artistas punk como Ramones. Pero desde el principio quedaba claro que estaba por encima de todas esas etiquetas, y así empezó a ampliar su base musical, logrando acercarse a artistas como Bob Dylan. Si usted no ha escuchado mucho de Patti, aquí le dejo 5 canciones (Pudieron ser 10, 20 o 100 pero no hay tanto espacio) para que la vaya conociendo, y entienda su importancia. Bienvenidos

-Gloria

Tal vez la canción mas recordada de su memorable álbum debut Horses, cuya portada con ella vestida de camisa, corbata y pantalones fue tan transgresora como lo sería todo el álbum. Gloria es el track 1 y arranca con la frase Jesus died for somebody sins but not mine. Todo un statement sobre liberación sexual y removerse de las culpas católicas. La canción fue originalmente fue compuesta por Van Morrisson para su banda Them, y Patti le dio la vuelta a la letra añadiéndole partes de un poema, volviéndola una canción con un profundo sentido femenino. Fue la canción con la que el mundo la conoció.

-Summer cannibals

El álbum Long Gone de 1996 estuvo rodeado por el duelo de personas muy queridas por Patti. En los años anteriores a la grabación del álbum murieron su ex compañero y amigo, el fotógrafo Robert Mapplethorpe (de quien ella cuenta su historia juntos en el libro Just kids), su hermano Todd, Kurt Cobain con quien alcanzó a tener una relación cercana, y su esposo Fred “Sonic” Smith, ex guitarrista del grupo prototopunk MC5. Precisamente Sonic le contó en 1994 que cuando estaba en tour con MC5 en los años 60, hubo un momento donde se sentía totalmente exhausto por los constantes tours y la vida agitada de esa época. A los 20 años de vida se sentía “devorado”. Y así nació la letra de esta canción (cuya música hizo Sonic), que es una espcie de llamado de atención sobre los peligros del rockandroll. Sonic murió antes que se grabara el álbum, y Patti grabó esa canción en su honor.

-Pissing in a River

De su Segundo álbum Radio Ethiopia, esta hermosa canción de desamor sobre la historia de una pareja que se está yendo, muestra a Patti en su faceta más desgarradora. El término Pissing in a river hace referencia a una acción que no cambia nada, y eso es lo que canta Patti mientras ve cómo no puede cambiar el fin de su historia de amor. El escritor ingles Nick Hornby en su libro Songbook escogió esta como una de sus canciones favoritas de la vida, y la descubrió en un concierto de Smith. Puede que a muchos les pase lo mismo en Bogotá.

-Dancing Barefoot

La canción más famosa de Patti. Tal vez algunos la recuerden por ser el tema intro de la reciente serie Daisy Jones and The Six. Tratar de analizar en este corto espacio la letra de esta canción es un ejercicio inútil. Alusiones sobre el amor, lo espiritual, las mujeres, las heroinas y las diosas. Incluye partes de poemas. Tan profunda como encantadora, con un toque pop que la hace recordable y cantable. En la portada del álbum la canción viene dedicada a Jeanne Hébuterne, la pintora y compañera amorosa del artista Amedeo Modigliani. Ella se suicidó dos días después de la muerte de él. Una historia de amor y tragedia que ilumina una obra maestra de su gran disco Wave.

-People have the Power

Una de sus canciones activistas y políticas más reconocidas. Un himno a la libertad y fuerza popular. De su disco Dream of life de 1988. Muchos artistas, incluyendo Bono, la han versionado. Escrita con Sonic Smith, sigue siendo una cancion que puede ser banda sonora del estallido social.

People have the power

The power to dream, to rule

To wrestle the world from fools

It’s decreed: the people rule

It’s decreed: the people rule

Espero que esta sea una buena introducción a Patti, puedan verla cuando venga a Bogotá y si no aprovechen para escuchar a una de las más grandes de todas. Les dejo una lista con sus mejores canciones para que se enamoren de Patti para tantos en el mundo.