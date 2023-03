“Los metaleros de Bogotá son muy locos”: Chuck Billy

Slayer In Concert - , Atlanta, USA - 10 Aug 2018 Mandatory Credit: Photo by Katie Darby/Invision/AP/Shutterstock (9787486ev) Chuck Billy with Testament performs as the opener for Slayer at Cellairis Amphitheatre at Lakewood, in Atlanta Slayer In Concert - , Atlanta, USA - 10 Aug 2018 (Katie Darby/Invision/AP/Shutters/Katie Darby/Invision/AP/Shutters)

Cuándo digo “Colombia”, ¿qué piensa?

Locura. Fanáticos muy locos. Cada vez que vamos a Sudamérica, esos shows probablemente junto a Chile, los dos son shows muy locos; en Bogotá un poco más. Los fanáticos son muy apasionados; desde el momento en que llegamos, en el momento del show, cuando la banda comienza a tocar, hasta el momento en que nos vamos, es muy loco. Los metaleros de Bogota son muy locos.

¿Qué podemos esperar para el próximo show de Testament en Bogotá?

Hemos estado de tour desde abril y estaremos hasta octubre tocando el mismo setlist;

Probablemente añadiremos algunas canciones para la gira de Sudamérica, seguramente será más un poco más thrash, más vieja guardia. Creo que será un show más largo, creemos que Kreator nos dará más tiempo, así que será un setlist más extenso. Srá un show brutal; Klash Of The Titans: Kreator y Testament… Espero ver a todos los metalros en el pogo

En 1999 fue publicado “The Gathering” con Dave Lombardo en la batería. Años después vuelve a tocar en Testament. ¿Cómo se sienten con esto?

Fue una gran discusión entre nosotros, ¿sabes? Porque estaba hablando de volver a tocar el disco “The Gathering” algún día, cuando llegó el momento y Gene (Hoglan) no estaba disponible para nosotros, y ahí Dave (Lombardo) levantó la mano y no tenía nada planeado y estaría para algunos shows. La verdad, es grandioso tenerlo con nosotros, como en los viejos tiempos, como cuando estabamos de tour con “The Gathering”. Nos divertimos mucho. Lo que le ofrece Dave a Testament, es su habilidad natural del sonido; él tiene un sonido único en la batería, muy contundente, tipo vieja escuela. Hemos tenido la fortuna de tener muy buenos bateristas, y cada baterista ha puesto su propio sonido a las canciones de Testament, y una vez más Dave vuelve a ser Dave, así como los demás lo han hecho.

Hay una canción, “City Of Angels”, muy interesante porque están hablando del asesino en serie Richard Ramírez…

Esta canción en particular tiene una historia diferente. En un comienzo no quería poner esta canción en el disco, sentía que no encajaba. Para mi fue triste, aunque la letra aún no estaba escrita y buscaba la forma de construirla; y cuando estaba escribiendo la letra con Del James, porque trabajo mucho con Del, él ha trabajado con Gun N Roses y hace parte casi de su equipo… el caso es que estaba sentado con Del, en la sesión de escritura y él dice: una canción más. Es parte de sus ejercicios. Una más. Y le dij, sí, pero creo que la quiero en otro álbum. Y él me dice: vamos a escucharla. Así que la pongo y Del dice, espera un momento. Sube las escaleras dónde tiene una librería y cosas así y baja con un poema que había escrito: “City Of Angels”. Entonces, baja la escalera, ponemos la canción de nuevo y fue como si hubiese escrito el poema para la canción; la letra y todo encajaba perfectamente. Y dije ¡mierda! No tengo que escribir nada, está todo aquí, sólo tenía que encajar la letra con la melodía de la canción. De hecho, en el estudio, para crear esta canción, utilicé la textura de diferentes voces. Para mí, fue muy interesante tener la oportunidad de probar nuevas cosas vocalmente después de 13 discos. Es una canción muy diferente; la saqué del disco, pero al final después de escucharla me di cuenta de que quedaría muy bien. No fue difícil elegir que el “Nigth Stalker” en la “City Of Angels” era Richard Ramírez. No debía ser una canción “Heavy” sino que fuera algo diferente.

Alrededor del año 2000 le diagnosticaron cáncer, ¿cómo fueron esos días?

Oscuros, traté de enfocarme en mis cosas. Obviamente recibí tratamiento médico, pero sentía que necesitaba algo más, algo más cercano a mis raíces nativo-americanas. Esto me ayudo, mental y espiritualmente. Además, me ayudó a recuperarme conmigo mismo. Y aquí estoy. Mi mamá es una persona muy religiosa, creció con la religión católica, pero yo no soy una persona religiosa, soy una persona más espiritual ahora. Creo en las diferentes caras religiosas, no solo en una religión especifica.