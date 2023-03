Big Time Rush: la nostalgia de las ‘boybands’ se reaviva con su regreso a los escenarios

Las ‘boybands’ han sido el motivo de grito y llanto para muchos alrededor del mundo, y esto viene desde décadas. Desde los Backstreet Boys, pasando por NSYNC en la década de los 90s. Años después, se pudo observar un resurgimiento de este concepto para finales de los 2000 e inicios de los 2010.

Fue una formula ganadora. A pesar de que sonaban nombres de distintas agrupaciones en las emisoras como One Direction o The Wanted, existió una boyband antes de ellos que fue el motor y la puerta abierta para que otros actos recorrieran un camino exitoso. Y es que la adolescencia y niñez de muchos que hacen parte de la Generación Z, crecieron con las pantallas de Nickelodeon en sus televisores, y uno de los shows que logró cautivar audiencias fue Big Time Rush.

Su éxito no fue moderado, es de saberse que Disney y Nickelodeon, las cadenas de animación más importantes de los últimos años produjeron estrellas musicales como Miley Cyrus, Selena Gomez y Ariana Grande en su momento. Big Time Rush logró entrar en esa colada, y si bien sus números no superan el nivel de alguna de ellas actualmente, en su momento eran una de las agrupaciones más queridas, llevándolos a ganar varios premios y cosechando grandes ventas con sus producciones musicales.

Aunque Kendall Schmidt, James Maslow, Carlos Peña-Vega y Logan Henderson salieron del show homónimo de la cadena infantil, la banda logró proyectarse como un referente y su éxito comenzó a crecer, incluso con unos ‘fetos’ One Direction abriendo para ellos en sus giras musicales. La banda decidió tomarse un descanso después de que su contrato con Nickelodeon terminó, y de culminar su última gira en el 2014 la cual tuvo una parada en Bogotá.

Ahora tras una espera de 9 años, Big Time Rush, regresa a deleitar a su público y sus fieles seguidores que los han esperado de vuelta por años, con un sonido más maduro y alejado del tipo de música creada para el programa infantil que alguna vez protagonizaron, pero manteniendo su personalidad, energía y claramente un amplio repertorio de sus clásicos combinado con las nuevas canciones que han decidió marcado su regreso a la escena musical.

La boyband vuelve a visitar a sus fanáticos de Colombia. Así se vivió la noche más esperaba para los ‘Rushers’ en el país con su ‘Forever Tour’.

Big Time Rush: un fenómeno que aún sigue derribando fronteras

Pareciera que los años no han pasado para el público de la banda estadounidense en Colombia, pues desde el momento en que los artistas pisaron el escenario con su éxito ‘Windows Down’ una versión del clásico ”Song 2″ de la banda de rock inglesa ‘Blur’. los asistentes al concierto pusieron a vibrar el suelo del Chamorro City Hall de la ciudad de Bogotá.

A lo largo de la noche, la banda creó momentos memorables para sus asistentes, desde interpretar algunas de sus nuevas canciones donde la anda ha buscado explorar otros ritmos, como el reggaetón en la movida ‘Dale Pa’ Allá' , saliendo de su zona de confort que siempre ha sido el pop, pasando por sus conocidas canciones como ‘Big Night’ y ‘City Is Ours’, temas que salieron en el momento que la banda protagonizaba su programa de Nick, y que fueron algunas de las más coreadas en la noche.

En varios momentos, los integrantes de Big Time Rush contaron algunas de sus relaciones con el país: Carlos Peña narró que la nacionalidad de su esposa es justamente colombiana, y recordaron lo bien recibidos que se sintieron en su primera vista durante el 2014, además, prometiendo volver a Colombia en un futuro.

Su público fue el mayor ganador de la noche

No muchos artistas tienen la oportunidad de crear momentos memorables y de real conexión en sus espectáculos, y al tener un show tan intimo gracias a la asistencia de sus verdaderos fanáticos, la posibilidad de interacción entre ambas artes es más que aplaudida.

Los miembros de la banda subieron a varias fanáticas a la mitad del concierto, donde tuvieron la experiencia de hablar con ellos, tomarse fotos, y y les cantaron. Esto es una característica de la banda, desde sus inicios el acercamiento con su público ha sido constante, y en sus conciertos también les dan un espacio a sus fanáticos para agradecerles por todo el apoyo con este gesto.

Algo a destacar es que los integrantes de la banda no solo poseen una gran personalidad y amor hacia su público. Su presentación en el escenario fue excelente, pues al ser 4 integrantes, el manejo del escenario, las armonías vocales y los tiempos para uno casi que deben ser exactos; esto, lo dominaron a la perfección.

Una noche intima, un concierto de artistas para fans, que no se experimenta a diario, fue el show de Big Time Rush a la ciudad de Bogotá. Por ahora, la banda tiene muchas más fechas que continuar como parte de su gira ‘Forever Tour’, para después iniciar con el ‘Can’t Get Enough Tour’ en los Estados Unidos, y como siempre, su fiel fanaticada los estará esperando en Colombia para el día en que decidan regresar.