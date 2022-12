Emma Thompson “Ser desobediente es una forma de protestar”

Esta semana Netflix estrenó una nueva versión de Matilda, el libro de Roald Dahl, que figura entre los mejores libros para jóvenes de todos los tiempos. La legendaria actriz inglesa asume el papel de la directora Tronchatoro.

“Matilda, el Musical”, está protagonizado por Alisha Weir como el personaje principal, junto a Emma Thompson y Lashana Lynch. En Publimetro hablamos en exclusiva para Colombia con Emma Thompson, ganadora de dos Premios Oscar y una de las actrices más importantes del mundo y Alisha Weir, la niña que con tan solo 13 años tiene el honor de encarnar a uno de los personajes más queridos de la literatura

¿Alguna vez se han sentido como Matilda, fuera de lugar e incomprendidas?

Emma Thompson : Definitivamente así me sentía en la escuela. Yo era un poco rellenita y retraída… no encajaba con lo otros niños y eran bastante malos conmigo. Así que creo que probablemente por eso, un poco como Matilda, leía todo el tiempo. Me sentaba en el patio de recreo y leía… básicamente, porque nadie jugaba conmigo.

Alisha Weir : A mí no me ha pasado lo que le sucedió a Emma. Todos mis amigos eran muy amables, y no había chicas populares ni nada de eso.

¿Creen que a veces está bien ser desobediente?

Emma Thompson: Sí, a veces, cuando estás es una situación complicada…a veces ser desobediente es una forma de protestar. Matilda, por ejemplo, busca la manera de equilibrar el mundo…y de que la gente malintencionada pruebe un poco de su propia medicina. Y eso es muy importante.

Emma, algunas personas no saben que tiene una carrera en el canto y en el teatro musical ¿Cómo se siente cuando canta?

Emma Thompson: Me encanta. Me siento viva. Cuando estás actuando, estás usando el 75% de ti misma… pero cuando cantas, usas el 100%. Tienes que usar cuerpo y alma. Y hay algo en el canto que usa hasta la última parte de ti. Así que es una gran alegría para mí cada vez que me piden que cante. Siempre me hace sentir un poco nerviosa porque no soy una cantante entrenada, pero es un gran privilegio hacerlo.

¿Qué han aprendido de Matilda?

Alisha Weir: Que hay que tener coraje y defender lo que es correcto. Porque incluso, siendo un niño, puedes ser mucho más inteligente que los adultos. Emma Thompson:Algunos adultos son justos y buenos y otros simplemente no lo son. Y cuando no lo son, debes tener el coraje de decirles que están equivocados. Y yo animaría a todos los niños a hacer eso cuando sientan que pueden hacerlo, sin que esto implique peligro por supuesto.

¿Qué significa Matilda en su vida?

Alisha Weir: Creo que no importa la edad que tengas, todos podemos aprender mucho de ella. Realmente me gusta su personaje… me gusta cómo defiende lo que es correcto. Creo que todos podemos sacar mucho de Matilda, sin importar quiénes seamos y en qué tipo de situación nos encontremos.