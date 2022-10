El regreso a las tablas de ‘Chavela por siempre Vargas’

Después de una exitosa primera temporada con más de 18.000 asistentes en Medellín y Bucaramanga, regresa a Bogotá el 19 de octubre uno de los musicales en homenaje a una de las artistas más importantes de la música latinoamericana, Chavela Vargas.

Esta obra es un viaje en el tiempo por toda la carrera de Chavela, desde sus inicios en la música en su infancia, hasta su adultez convertida en una de las artistas más importantes e influtyentes del continente. Además, la música en vivo seguirá presente y es lo que le dará ese toqué místico, realista y sentido a esta producción.

En entrevista con PUBLIMETRO, conversamos con Carmenza Gómez, una de las actrices más destacadas del país, quien dará vida nuevamente a esa Chavela convertida adulta sobre los retos y la importancia de sentirse humanos a la hora de interpretar a una cantante como Chavela Vargas.

Chavela por siempre Vargas Cortesía

Vuelve este homenaje tan especial a uno de los íconos más importantes de la música en Latinoamérica como lo es Chavela Vargas ¿Qué aprendizajes le dejó interpretarla?

Todo partió desde el guión escrito por Victor Vásquez, quien abordó la vida de Chavela Vargas de una manera tan humana, conmovedora porque cualquier personaje se puede abordar de muchas maneras, y yo conecté con la forma en la que lo hizo el. Además, Chavela es un ícono y yo al conocerla a través de sus canciones y verla personalmente, hizo que al momento de interpretarla pudiera sentir con más intensidad esa fuerza al cantar y lo imponente que era en el escenario.

Este musical es como meterse en el alma de un ser tan complejo, fuerte en una etapa tan madura en edad y con una trayectoria importante, fue maravilloso porque tu de Chavela puedes decir lo que sea, menos que tuvo una vida aburrida, al contrario, estuvo llena de aventuras y es parte de lo que me más me conmovió.

¿Qué fue lo que más le gustó de ella a la hora de conocer más a fondo su historia y poner eso en el escenario?

Lo que más me gusta de ella es que transita por todos los estados, por las penas, las alegrías, pero lo que más me gustó es que ella siempre hizo lo que se le dio la gana, hizo con su vida lo que quizo, rompió moldes, nadó contra la corriente; además que nadie la puede definir con una palabra porque ella son muchas personas al tiempo. Ella se reinventó constantemente en el tiempo, hasta tal punto que cuando la daban por muerta ella volvía y salía a los escenarios a cantar a coger vuelo y vivió como en realidad quería vivir.

Ya en el escenario con esas experiencias previas porque lo has oído, leído sobre el personaje y con el libreto en mano, pero lo primero es no abordarla ni de decir “Yo soy Chavela Vargas” porque no es así, ella es única e inigualable. Entonces, todas las personas que vamos a interpretarla vamos a aportar y a dar una mirada personal sobre ella, rindiéndole un homenaje, porque ella tenía una manera de interpretar, de mover las manos como nadie más lo hace, y siempre hacerlo desde la humildad y el respeto absoluto.

Llega una segunda temporada de este musical ¿Con qué novedades se pueden encontrar los espectadores?

Yo sé de personas que ya se la vieron y la van a repetir, pero lo lindo del teatro es que ninguna función es igual a la otra, ninguna temporada es igual a la otra porque como personas, actores, actrices vamos cambiando, nos suceden cosas como las pérdidas, amores, desamores, dolores, alegrías; y todo eso lo va permeando a uno y por ende a los personajes, transformándolos pero manteniendo la esencia del guion. Entonces, yo creo que esta temporada será más emocional por esos mismos cambios que hemos tenido en nuestras vidas, mucho más sentida.

Las fechas de las funciones de esta nueva temporada en el Teatro Cafam:

- Miércoles 19 de octubre

- Jueves 20 de octubre

- Viernes 21 de octubre

- Sábado 22 de octubre

- Domingo 23 de octubre