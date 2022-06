¡Impresionante descubrimiento! Revelan 150 cartas inéditas a García Márquez

En un hecho sorprendente, una antigua caja fue encontrada en el estudio del autor de 100 años de soledad, revelando nada más y nada menos que 150 cartas inéditas. El descubrimiento fue hecho por Gonzalo García Barcha y Emilia García Elizondo, hijo y nieta del novelista colombiano.

También le puede interesar: Los últimos días de Gabriel García Márquez contados por su hijo

“Gabo casi no escribía cartas, a él le gustaba tener conversaciones en persona. Vivía hablando por teléfono. Yo creo que la mayoría de estas cartas probablemente fueron respondidas en conversaciones por teléfono o en persona. Hay muy pocas cartas de Gabo”, contó Emilia en entrevista con EFE.

Cartas a Gabo EFE

Algunas de las cartas fueron escritas y enviadas en su momento por reconocidos personajes como Woody Allen, Fidel Castro, Robert Redford, Pablo Neruda y Bill Clinton. “A mi la que más me gusta es la de Pablo Neruda porque me encanta la poesía. Es una carta de 1972, lo que quiere decir que mis padres eran jóvenes y Neruda no tanto, debió emocionarlos mucho”, explicó el hijo.

Gonzalo también contó tener “cero cartas” de sus padres, a lo que añadió que, si a su padre le hubiera tocado vivir en los tiempos actuales, sería un “usuario despiadado del celular”.

Por su parte, Emilia confesó que se sintió sorprendida al enterarse de que su abuelo mantuviera una relación amistosa con el expresidente estadounidense y el mandatario cubano. “Me gustan mucho las cartas con Fidel. Hay cierta ternura de la amistad que tenían, y las de Bill Clinton son bastante buenas”, dijo.

Lea también: “El olvido que seremos” y otras trampas de la memoria

Las cartas serán mostradas al público a partir de este jueves 16 de junio y hasta el próximo 16 de agosto, en la exposición titulada ‘Gabo a 40 años del Nobel: El escritor sí tiene quien le escriba’, en la Casa de la Literatura Gabriel García Márquez.

Dentro de las docenas de cartas halladas, también hay algunas que fueron enviadas por los familiares del nobel de literatura, por lo que serán sacadas de la exposición y permanecerán en lo oculto por tratarse de asuntos muy personales.

“Todo lo exhibido es vintage, muy siglo XX, la Guerra Fría, Cuba, Clinton. Supongo que se trataba un poco de mantener las cosas en secreto”, añadió Gonzalo.