La Orquesta Filarmónica de Bogotá presente en el Festival Internacional Tommie Haglund 2022

Tras dos años de innovar para llegar a nuevos públicos a través de presentaciones que combinaron la presencialidad y los canales digitales, la Orquesta Filarmónica de Bogotá vuelve a presentarse en los escenarios del mundo. Entre el 20 y el 28 de abril, asistirá como invitada al prestigioso Festival liderado por el reputado compositor sueco Tommie Haglund y que tendrá lugar en las ciudades de Halmstad, Malmö, Linköping y Falkenberg.

Los músicos de la Orquesta ofrecerán desde clases magistrales e interpretarán varios conciertos, entre los cuales se encuentran los de violín y violonchelo de Tommie Haglund, con las participaciones de Cloe Hanslip y Santiago Cañón-Valencia como solistas respectivamente y el concierto Nº 21 para piano de Mozart con el pianista cubano Marcos Madrigal como solista.

La dirección de la Orquesta estará a cargo del maestro sueco Joachim Gustafsson, quien se desempeña como director titular de la Filarmónica de Bogotá desde 2021.

Orquesta filarmónica de Bogotá Cortesía

También interpretarán composiciones como The Daughter of the Voice junto con las sopranos Teresia Bokor y Malin Christensson; el Gran Tango de Astor Piazzolla y Cinco Piezas para piano de Frederick Delius a cargo del maestro Marcos Madrigal.

Adicionalmente, la música de cámara también hará parte de este reconocido Festival. Estará a cargo de varias presentaciones del Quinteto Femenino Filarmónico, el Ensamble de Cobres y el Ensamble Entrevera’o, agrupaciones todas conformadas por músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

“Esta gira es un acto de optimismo y celebración”, asegura David García, director General de la Orquesta, quien lideró que la Filarmónica hiciera música sin parar en un contexto de alta incertidumbre como el que generó la pandemia.