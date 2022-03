Adriana Ocampo es conmemorada en los premios LifeTimes

La Doctora Adriana Ocampo Uria. Barranquillera, geóloga y una de las científicas más reconocidas del mundo recibió el premio LifeTime por su trabajo como mujer en la NASA, demostrando que los sueños se cumplen con pasión, planificación y perseverancia, expresó con estatuilla en mano,

“Realmente estoy muy orgullosa y más que todo porque han reconocido la ciencia. Pienso que la ciencia es uno de los elementos que contribuye a que nuestra sociedad se enriquezca tanto. Para mí este gran viaje épico de lo que es la exploración espacial empezó con un sueño, como una niña soñando en el techo de mi casa, con mi perrito, soñando qué eran esos puntos blancos, esos puntos brillantes en la bóveda celeste”.

La geóloga colombiana científica de la NASA. “Exploramos para el bien de la humanidad. Somos una sola especie en un solo hermoso planeta y unidos y unidas podemos lograr cosas increíbles. Nuestra especie está hecha para crear, para inventar, para explorar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso, cuando vamos a explorar otras superficies humanas, otras superficies planetarias, como la Luna o Marte, lo haremos con una tripulación muy diversa. No importa en el espacio el color de piel, no importa quién eres, lo que importa es tu mente, tu conocimiento, tu preparación. Y eso es lo fantástico de la exploración espacial: que desde allá arriba, viendo a nuestro pequeño punto azul, nos damos cuenta de este bello planeta en el cual vivimos que tenemos que aprender a preservarlo. Muchas gracias por este bello amor y me encanta la estatuilla que simboliza las alas, las alas que nosotros como especie y como femenino, damos para avanzar el conocimiento por intermedio de la música, del arte, de la palabra y de empujar nuevas ideas para mejorar a la humanidad”.