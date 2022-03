Los cambios en el sector cultural que llegaron con la pandemia

Sin duda una de las industrias más afectadas por la pandemia fue la del entretenimiento, eso si, presencial, pues en cuanto a jugos online, consolas y plataformas de streaming como Netflix, en definitiva, fue su mejor año. Sin embargo, en Colombia, las salas de cine, de teatro, los grandes espacios para conciertos y diferentes eventos cerraron sus puertas y si para nosotros como espectadores y personas del público que disfrutábamos de estos espacios fue preocupante, para los organizadores, directores y músicos, era muchísimo más.

La pandemia llegó como un stop necesario para muchos, no dejó ver que al final lo más importante de la vida, lo hemos tenido siempre en casa, como afirmó Alejandra Borrero, no solamente una de las actrices más reconocidas en Colombia, si no la directora de Casa E, un espacio para el teatro, pero, empecemos desde el principio ¿Qué sensación llegó cuando lo que escuchábamos desde el otro charco del mundo, empezó a suceder acá, y la cara tanto de la alcaldesa como del presidente apareció en el televisor comunicando “Entramos en aislamiento por 15 días (inicialmente)” “La semana antes cuando ya empezareron a avisar que iban a cerrar todo, la Casa estaba llena, no había una sola boleta en ninguna de las salas, el entusiasmo de la gente, el haber llevado tantos años creando un público, me hacía creer ‘no imposible, no vamos a cerrar’ ¿No vamos a cerrar? Dos años con el teatro frío, algo muy difícil, realmente casi no podía ir a la Casa porque el sentimiento y el dolor se me venían inmediatamente de ver esas salas vacías” afirmó la actriz.

¿Qué pasó por el lado de la televisión? Toda la producción que se estaba haciendo paró y por supuesto no se podía sacar un producto a medias “Las televisoras pensaron ¿Porqué no ponemos lo que hemos hecho antes? Y descubrieron que era un súper éxito, han repetido “Betty La Fea” dos veces desde el 2020 para acá, ahora siguen poniendo cosas que estaban guardadas y que no querían poner porque no funcionaban, las han puesto y han funcionado, muchas se pusieron en streaming y les fue muy bien, demasiado bien y así se logró recaudar el dinero para los directores y para los escritores audiovisuales” afirmó Mario Mitrott director de cine y televisión, que ha tenido una larga trayectoria no solamente en Colombia sino en diferentes países y que ha tenido la oportunidad de participar en novelas icnónicas como “Pandillas guerra y paz”.

Pero por otro lado, muchos artistas encontraron el momento perfecto para la creación, el empezar de cero y crear algo con ese sonido pandémico que estábamos viviendo, pues Diamante Eléctrico tomó la decisión de borrar el álbum en el que estaban trabajando para darse ese momento justo de crear cada canción, pasito a pasito, sin prisa, para finalmente dar con su disco de estudio más exitoso hasta el momento “Fue una pausa que nos sirvió mucho porque no solamente creamos nueva música en paz, sino que lanzamos nueva música cuando todos estábamos en casa, todos estaban dispuestos a escuchar de una manera diferente, antes de la pandemia, la música era algo que le pasaba a la gente, en pandemia, cada canción empezó a significar mucho más, cada artista igual, si alguien se sentaba a escuchar algo, traía buenas cosas a su cabeza, porque todos estaban frágiles” Aparte de la nueva música que la banda nos dejaba en plataformas musicales, se idearon la forma de que los viéramos a través de un concierto online que en realidad no fue concierto “´Las sesiones de bar´” que hicimos durante la pandemia, todo muy online, fue raro pero lo que tuvimos que hacer fue no entenderlo como un show de nosotros esperando a que la gente reaccione, sino que lo entendimos como una manera diferente de mostrar nuestra música, fue una oportunidad muy bonita porque no habíamos logrado tener ese producto, mostrando nuestra nueva banda, pero entendiéndolo no como un show, sino de ´cómo sonaría Diamante Eléctrico en un bar´ tocando en un 360 y mirándonos a nosotros mismos porque no había público”

A partir de allí se encontraron nuevas formas de monetizar y hacer crecer las diferentes industrias para no solo sobrevivir, sino para darle la experiencia a tantas personas diferentes partes del mundo “Hicimos teatro en casa y a veces teníamos más público del que yo podía tener dentro de la casa y me impresionaba y luego prendíamos las cámaras y la gente acostada en la cama, no te puedes imaginar lo lindo que era, era muy especial y muy intima. Gracias a mis charlas pudimos pagar las deudas que había en Casa, comencé de nuevo a hacer clase y he tenido alumnos del mundo entero, eso me salvó, tuve la oportunidad con mis alumnos de repasar mis trabajos. Abrir la Casa no solo a Bogotá sino a Colombia es importante, he tenido alumnos del Putumayo, niños de la costa, desde Holanda. El año pasado estuvimos trabajando y el último mes les dije ´bueno, si se le apuntan presentamos la obra desde la Casa E, viajaron de todas partes del mundo, llegaron aquí, nos abrazamos por primera vez, fue un momento alucinante” Terminó por contar Alejandra Borrero.

Poco a poco estamos saliendo de esto que jamás pensamos iríamos a vivir, por eso mismo el Movistar Arena, uno de los espacios más importantes de eventos en Bogotá nos abre sus puertas, pues Luis Guillermo Quintero, gerente general, nos habló de qué cambió y que vendrá para el Movistar “Lo que más nos cambió fue la mentalidad de resiliencia, ganadora, de pensar fuera de la caja, de trabajo en equipo, de que las personas son primero, de que somos capaces, de pensar diferente. Recuperar dos años de utilidad es difícil, lo que si tenemos es toda la energía y estrategia encaminada en que el 2022 va a ser el año para batir records, más personas, más conciertos, mas vibras, más latidos. Tenemos este plan no para recuperar, sino para florecer” Afirmó Luis Guillermo.

Me hace recordar la enseñanza que nos dejó el papá de Mulán “La flor que crece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas”.