Murió la reconocida escritora y periodista Joan Didion

La noticia fue dada por su editoral, Penguin Random House, la mañana de este jueves 23 de diciembre.

La mente detrás de “El álbum blanco” y “El año del pensamiento mágico”, murió en su casa en Manhattan tras complicaciones que venía sufriendo a causa de su Párkinson.

Nació en 1934 en Sacramento, California y descendiente del grupo de pioneros estadounidenses que habían viajado con el Donner Party.

Didion estaba encantada con los libros desde una edad temprana. Tanto así que le pedía a sus padres que le ayudaran con sus identificaciones para poder pedir prestados libros.

“Didion fue una de las escritoras más incisivas y observadoras astutas del país (Estados Unidos). Sus obras de ficción, comentarios y memorias más vendidas han recibido numerosos honores y se consideran clásicos modernos”, dijo la editorial en un comunicado.

Su vida estuvo cruzada por varios eventos fatídicos, como la muerte de su esposo en 2003 y los quebrantos de salud de su hija, Quintana, a raíz de un choque séptico que hizo, como consecuencia de una neumonía. Más adelante, esta sufrió hematomas masivos, le practicaron cirugía cerebral, y terminó por fallecer, también antes que ella, de pancreatitis en 2005 a los 39 años de edad.

En cuanto a sus premios y reconocimientos su obra The Year of Magical Thinking, fue galardonada con el “Premio Nacional a la No Ficción” en 2005. En 2007, recibió la “Medalla por contribuciones distinguidas a la Letras estadounidenses” de la Fundación Nacional del Libro.” En ese mismo año, ganó también el premio Evelyn F. Burkey. En 2009, fue premiada con un grado honorario de Doctora en Letras de la Universidad de Harvard. La Universidad de Yale le confirió otro grado honorario de Doctora en Letras en 2011. Y por último recibió una Medalla Nacional de Humanidades en 2012, cuando fue elogiada por dedicar “su vida a darse cuenta de las cosas que otras personas se esfuerzan por no ver”.