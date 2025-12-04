Epson lanza en Colombia nuevos proyectores inteligentes para transformar la experiencia de cine en casa

Diciembre no solo marca el cierre de un ciclo, sino también el momento de agradecer, sorprender y compartir. En una época dominada por las compras impulsivas y los descuentos, Epson busca resignificar el acto de regalar, invitando a las familias a obsequiar productos que inspiren, acompañen la creatividad y fortalezcan los lazos en casa.

Entre sus opciones destacan las impresoras EcoTank y los videoproyectores Smart EF21 y EF22, dos líneas que combinan funcionalidad, diseño y entretenimiento. Más allá de su tecnología, la apuesta está en lo emocional: usar la innovación para construir nuevos recuerdos familiares.

Cine en casa y momentos compartidos

Los Proyectores Smart EF21 y EF22 fueron diseñados para transformar cualquier pared en una pantalla gigante de hasta 150 pulgadas, ideal para ver películas, revivir partidos o compartir tardes de cine al aire libre.

Estos equipos cuentan con Google TV integrado, lo que permite acceder directamente a las principales plataformas de streaming, y con tecnología 3LCD Láser, que garantiza imágenes claras y colores vibrantes. Además, integran altavoces con audio Dolby® y conectividad Bluetooth, ofreciendo una experiencia de entretenimiento completa y sin cables.

El modelo EF21 destaca por su diseño compacto y colores de tendencia, blanco diamante, verde ópalo y rosa cuarzo, mientras que el EF22 incorpora una base giratoria de 360 grados, pensada para quienes buscan proyectar en diferentes espacios y ángulos.

Creatividad para todos los días del año

Por su parte, la línea de impresoras EcoTank se consolida como una herramienta que une a la familia alrededor de la creatividad. Su sistema de tanques recargables permite imprimir fotos, manualidades o decoraciones personalizadas con economía y sin preocuparse por la tinta.

Desde proyectos escolares hasta álbumes familiares, estas impresoras convierten lo cotidiano en una oportunidad para crear juntos. En el caso de los emprendedores, las versiones EcoTank Pro (L4360 y L6370) agregan velocidad, calidad profesional y eficiencia energética con tecnología PrecisionCore® Heat-Free, pensada para pequeños negocios que ven en la productividad una forma de avanzar incluso en temporada festiva.

Más allá de los regalos: innovación con propósito

En un contexto donde la tecnología suele asociarse con lo individual, Epson propone que también puede ser una herramienta de conexión y bienestar colectivo. Sus productos, más que simples dispositivos, buscan acompañar las historias que se crean en familia y los proyectos que se gestan en el hogar.

Porque en esta temporada, más que comprar algo nuevo, la invitación es a regalar momentos, inspiración y recuerdos que duren más que una promoción de fin de año.