¿Qué son las Infecciones Respiratorias Agudas y por qué afectan especialmente a niños y adultos mayores en Colombia?

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son un grupo de enfermedades que afectan el aparato respiratorio y que suelen aparecer de manera repentina. Aunque la mayoría duran alrededor de dos semanas y son leves, pueden complicarse dependiendo de la edad, el estado de salud o la atención recibida. Para EPS Famisanar, comprender su comportamiento es clave para prevenir riesgos y proteger a los grupos más vulnerables en el país.

En Colombia, las IRA son un asunto relevante de salud pública y afectan a personas de todas las edades. Sin embargo, los niños y niñas menores de 5 años, los adultos mayores de 60 años y quienes tienen enfermedades crónicas o sistemas inmunitarios debilitados presentan un riesgo mayor. En estos grupos, una infección que inicia con tos o congestión puede evolucionar hacia cuadros más severos como bronquiolitis o neumonía.

Síntomas más frecuentes

Aunque existen distintos tipos de infecciones respiratorias, muchas tienen señales en común que ayudan a detectarlas a tiempo:

Fiebre

Congestión o secreción nasal

Tos

Dolor de garganta

Malestar general

Dificultad para respirar o respiración ruidosa

Estos síntomas no siempre representan gravedad, pero en niños pequeños o adultos mayores requieren vigilancia, porque son quienes más rápido pueden presentar complicaciones.

IRA más comunes en la población

Entre las infecciones respiratorias más frecuentes están el resfriado común, la bronquitis, la bronquiolitis, la neumonía y la faringoamigdalitis. Algunas, como la gripa, suelen ser leves y desaparecer en pocos días. Otras, como la neumonía o la bronquiolitis, pueden afectar la respiración, generar fiebre alta o producir episodios de fatiga, especialmente en bebés, niños pequeños y adultos mayores. Incluso enfermedades prevenibles con vacunas, como la tos ferina, representan un riesgo elevado cuando el esquema de vacunación está incompleto .

Factores que aumentan el riesgo de complicaciones

Condiciones del hogar y del entorno también influyen en la aparición o agravamiento de las IRA. Entre ellas están la poca ventilación, la exposición al humo de cigarrillo, el hacinamiento, el contacto frecuente con personas enfermas y la asistencia a lugares concurridos.

En casos de fiebre persistente, respiración acelerada o dificultad para alimentarse, EPS Famisanar recomienda consultar de manera oportuna para evitar complicaciones.

La prevención, la vigilancia y la atención adecuada siguen siendo las herramientas más efectivas para proteger a los grupos de mayor riesgo y evitar que una infección habitual evolucione a un cuadro más grave.