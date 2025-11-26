McDonald’s celebra 30 años en Colombia y le dice al país: “Contigo, con toda”

Hace treinta años, McDonald’s abrió su primer restaurante ubicado en el Centro Comercial Andino de Bogotá. Desde entonces, la marca ha crecido junto a Colombia: impulsando el empleo joven y la producción local, promoviendo la sostenibilidad y conectando con los gustos e intereses de los y las colombianas.

Hoy, con la campaña “Contigo, con toda”, la marca celebra sus tres décadas de historia reafirmando su compromiso de acompañar a las familias, innovar constantemente, ampliar su presencia en más regiones y contribuir positivamente al desarrollo del país.

Esta campaña, destaca el camino recorrido junto a Colombia y los resultados de un trabajo constante por ofrecer un menú de calidad, con ingredientes frescos, muchos de ellos de origen local.

Durante estas tres décadas, la marca ha impulsado el desarrollo de la proveeduría local, las oportunidades de empleo para miles de jóvenes y la inclusión de prácticas sostenibles en cada etapa de su cadena productiva.

Con un 70 % de proveedores nacionales, prácticas ambientales de alto impacto, 74 restaurantes y más de 4.300 colaboradores de los cuales cerca del 70% son jóvenes menores de 24 años que viven su primera experiencia laboral, McDonald’s contribuye al desarrollo de Colombia y se compromete a seguirlo haciendo a través de su estrategia socioambiental Receta del Futuro.

El objetivo con el que se proyecta la marca es el mismo que se propuso desde hace 30 años: fortalecer su vínculo con los colombianos y acompañarlos en la construcción de buenos momentos, a partir de la escucha constante, la innovación y una visión compartida de crecimiento sostenible, declarando estar para los y las colombianas “Contigo, con toda”.

“Desde nuestro propósito de hacer de cada día una oportunidad para alimentar personas y construir sueños, trabajamos con pasión para generar un impacto positivo en nuestros colaboradores, clientes y comunidades. Somos una empresa líder, moderna y conectada, que combina escala, innovación y propósito. Nuestra visión a largo plazo nos impulsa a decirle a Colombia ‘Contigo, con toda’, una expresión que refleja nuestro deseo de seguir presentes en los momentos de la vida de los colombianos, desarrollar talento y aportar al progreso del país y de la región”, afirma Ricardo Guedes, director general de Arcos Dorados para Colombia.

30 años creciendo con Colombia

Desde 1995, cuando inauguró su primer restaurante en el Centro Comercial Andino, McDonald’s se ha convertido en parte de la vida cotidiana de millones de familias colombianas. Tres décadas después, la marca celebra su historia en el país con el impacto positivo que ha dejado huella en la memoria colectiva.

Cómo no recordar algunos de los hitos que marcaron generaciones

Desde la llegada de la Cajita Feliz, con sus regalos sorpresa, ya sean colecciones que muchos anhelaban completar o libros que promueven la lectura en familia y la democratización de la literatura infantil, hasta las inolvidables celebraciones de cumpleaños que se convirtieron en parte de la infancia de miles de personas. McDonald’s ha acompañado a los colombianos en muchos de sus mejores momentos.

También lo ha hecho a través de innovaciones como el Automac, uno de sus servicios más emblemáticos, ideal para quienes buscan rapidez, practicidad o simplemente satisfacer un antojo para compartir. A esto se suma su permanente innovación tecnológica, que permite realizar pedidos de forma ágil y sencilla, reafirmando la esencia de la marca: rapidez, calidad y una experiencia sin complicaciones.

Los postres 100% colombianos que llegan por temporadas y las alianzas con marcas locales como Ramo y Colombina mantienen viva la expectativa de “cuál será el próximo sabor”.

Su compromiso también se refleja en diversas iniciativas sociales y ambientales. Desde 2001, apoya a la Fundación Casa Ronald McDonald y a otras fundaciones a través de su jornada solidaria Gran Día, que canaliza recursos para favorecer estas causas sociales. En 2014 lanzó el programa Puertas Abiertas, que invita a los clientes a conocer de primera mano sus cocinas y procesos, y con McCampus Comunidad ofrece formación gratuita a jóvenes de todo el país. Además, a través de su estrategia Receta del Futuro, promueve prácticas sostenibles, impulsa el empleo juvenil y fortalece la inclusión social.

Treinta años después, McDonald’s celebra su historia con gratitud y optimismo. Porque lo mejor de este recorrido no está solo en lo vivido, sino en todo lo que aún queda por construir, compartir y vivir junto a Colombia.a