Descuentos diarios y sin complicaciones: así es la nueva app de Tiendas ara

Tiendas ara presenta sus más exclusivas promociones a través de una nueva aplicación que puede ser descargada gratis, con el propósito de poner al alcance de todos los colombianos los precios más bajos de todos los días y promociones exclusivas.

Una de las novedades de la aplicación, es una herramienta interactiva que permite a los usuarios agitar el celular para descubrir un descuento diario hasta el 50% en productos de marcas propias y marcas tradicionales. Este beneficio se puede redimir directamente en tienda, registrándose en la APP e informando la cédula del usuario registrado al momento de la compra en la tienda.

Además, la aplicación ofrece funciones como localizar la tienda más cercana, marcar la favorita, consultar productos y ofertas vigentes, facilitando la planificación de la compra y contribuyendo al ahorro de los hogares.

“Con esta aplicación queremos que nuestros clientes vivan la experiencia ara en la palma de su mano: ofertas exclusivas diarias, todos los productos disponibles en tienda con los mejores precios y como siempre, la alegría que nos caracteriza”.

Con más de 1500 tiendas en 350 municipios del país, Tiendas ara sigue fortaleciendo su estrategia de precios bajos, promociones y cercanía, ofreciendo soluciones que complementan la experiencia de compra y refuerzan su compromiso con ofrecer los mejores precios y productos a las familias colombianas.

Sobre tiendas ara

ara es la tienda cercana con espíritu, ambiente y sabor colombiano que ofrece productos de calidad a precios bajos. Abrió su primer local en 2013 y hoy cuenta con más de 1.500 tiendas en toda la geografía nacional. Sus marcas propias han sido desarrolladas bajo un modelo de cooperación, con foco en la industria colombiana. Tiendas ara apalanca la inversión y el empleo en las regiones donde tiene presencia.

¡ara es color,diversidad y alegría,ara es Colombia!