La feria más importante del sector de la belleza y el bienestar prepara todo para llegar a Corferias

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año. Belleza y Salud, la feria más representativa del sector en Colombia y la región, aterriza una vez más en Corferias. Ya consolidada como un punto de encuentro imperdible para asistentes y expositores, este 2025 llega con una propuesta totalmente renovada: nueva fecha, nueva identidad visual y una experiencia que promete cautivar a viejos conocidos, como de nuevos interesados.

¿Qué trae de nuevo esta nueva versión de Salud y Belleza?

Uno de los grandes atractivos de esta edición es su apuesta por la renovación cultural y de marca. Belleza y Salud busca ir más allá de lo visual, incorporando innovación en tendencias, experiencias, espacios interactivos, presentaciones culturales, congresos, talleres y actividades que invitan a reconectar con la esencia personal y profesional del sector.

Con esta transformación, la feria se proyecta como el evento de salud y belleza más relevante del país y, uno de los más influyentes de América Latina. Todo está diseñado para inspirar, sorprender y motivar: una feria 100 % renovada que marca un nuevo comienzo para la industria y sus comunidades.

“En Belleza y Salud, hemos apostado por una renovación que abarca desde la experiencia del visitante hasta las oportunidades de negocio para nuestros expositores. Queremos que la feria sea, más que nunca, el epicentro de la innovación y las tendencias del sector, un espacio para que profesionales y público en general descubran el futuro de la belleza”. Así lo indicó Marcela Sánchez, jefe de proyecto de la feria

¿Desde cuándo podrá disfrutar de esta experiencia?

La vigésimo tercera edición de Belleza y Salud se llevará a cabo del 14 al 17 de agosto en Corferias. Las entradas ya están disponibles en taquilla o a través de la página oficial: feriabellezaysalud.com/es/boleteria. Una invitación abierta para quienes quieren inspirarse, reconectarse, aprender y descubrir lo último en tendencias de salud y bienestar.