El torneo de barrio con más calle ya esta aquí. ´La Arena del Tigre´, combina la intensidad y pasión del fútbol con la energía de Andina

Entre cuadras y calles se ocultan los aficionados más apasionados del fútbol, aquellos que transforman dos piedras en uno de los mejores templos del deporte, aquellos hinchas que ven en la gradería de su barrio la oportunidad de alentar con intensidad y pasión a su equipo, como si estuvieran en la tribuna más grande del planeta. Para aquellos que viven el fútbol en carne propia, lejos de los estadios, Andina ha preparado una sorpresa que ha estado calentando desde hace varios meses y que en este evento fue relevada.

Andina refresca y apoya el Fútbol no profesional

Para todas las personas que aman y disfrutan el futbol de primera mano, compitiendo y siendo participes de los famosos “torneo de barrio” , ha llegado la oportunidad de demostrar el talento que se encuentra fuera de los estadios, pero que mantiene la misma calidad de regates, enganches y definiciones. Con la llegada de La Arena del Tigre, un torneo 3 vs 3 creado especialmente demostrar el talento que se esconde en los jugadores no profesionales. Y como parte de gran lanzamiento Publimetro dijo presente en la presentación de este torneo, liderado por Andina. El principal patrocinador del futbol no profesional y uno de los patrocinadores más activos en el fútbol femenino.

En el evento celebrado en el famoso restaurante Tercer Tiempo, Andina presento su emocionante propuesta al público para desarrollar un torneo que busca dar visibilidad a aquellos jugadores que han forjado su pasión en las calles de asfalto y gramilla. Con La Arena del Tigre, Andina busca ofrecerles un espacio dedicado a reconocer su esfuerzo y dedicación. En un formato donde dos equipos, conformados por tres integrantes cada uno, deberán sacar sus garras y demostrar, bajo los reflectores, por qué son considerados los reyes de las canchas de barrio en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena. Estos jugadores tendrán la oportunidad de convertirse en estrellas y dejarlo todo en la cancha, compitiendo por más de 450 millones en premios.

El formato que esta revolucionando el fútbol de barrio

Con un formato dinámico, La Arena del Tigre se desarrollará en una estructura de jaula, donde los jugadores tendrán solo 6 minutos para demostrar su garra y realizar las jugadas más brillantes. Cada equipo estará conformado por hasta 5 jugadores, y solo los 16 mejores equipos llegarán a la gran final, que se llevará a cabo en Bogotá. Para participar, los jugadores deberán formar su equipo y comprar 12 sixpacks o 3 petacos de Cerveza Andina en canchas autorizadas en una sola transacción. Luego, deberán registrar su factura o código único en la web: cervezaandina.com para inscribirse oficialmente en la competencia. Hasta 15.000 equipos participantes para Bogotá, Medellín, Cali, B/quilla, Cartagena y B/manga.

Pero La Arena del Tigre será mucho más que un torneo de fútbol; será una verdadera fiesta que combinará la magia del deporte con presentaciones de artistas invitados y exhibiciones épicas. Este evento promete ser la final más refrescante que el fútbol no profesional haya visto, brindando un espectáculo inolvidable tanto para jugadores como para fanáticos. La Arena del Tigre es una extensión del compromiso de Andina con el fútbol no profesional, donde miles de jugadores y aficionados vibran en las canchas, los barrios y, ahora, en la arena de este emocionante torneo.