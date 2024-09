Cómo una oportunidad de transformar la vida de las personas con parálisis cerebral llega a la XI versión de la Carrera de la Felicidad

Octubre no solo será la ocasión perfecta para que los jóvenes se disfracen y salgan a las calles a pedir dulces, sino que gracias a una alianza que se preocupa por el futuro de las personas que sufren de parálisis cerebral este mes también se convierte en una gran oportunidad para apoyar a esta comunidad a través de una carrera que promueve el bienestar y la solidaridad.

Las personas que sufren de parálisis cerebral no siempre son escuchadas

Según cifras de la Fundación Unidos para Sonreír, en Colombia hay más de 300 mil niños y jóvenes que padecen parálisis cerebral. Esta cifra es alarmante, ya que equivale a la población total del departamento de Casanare. Sin embargo, a pesar de su magnitud, esta realidad no cuenta con la atención ni los reflectores necesarios para que el sistema de salud colombiano destine los recursos necesarios para atender a esta comunidad vulnerable.

Por esta razón, y a través de una historia de inicio profundamente conmovedora que más adelante les contaremos, Leidy Cuestas, Directora de la Fundación Unidos para Sonreír y egresada del programa de Diseño Industrial de la Universidad El Bosque, nos habla sobre la iniciativa que busca atender a estas comunidades que a menudo pasan desapercibidas: “Desde hace varios años hemos organizado La Carrera por la Felicidad, una competición en la que contamos con la colaboración de la marca de ropa deportiva TERRET, la cadena de gimnasios Stark Gym, y nuestra fundación. En la cual todo el dinero recaudado de las inscripciones del evento se destina a la creación de dispositivos de rehabilitación, diseñados específicamente para niños y jóvenes con parálisis cerebral. Con el objetivo de que estas personas lleven una mejor calidad de vida. Además, con nuestro enfoque social nos aseguramos de impactar a las comunidades más vulnerables, esas que a menudo se acercan a la fundación en busca de apoyo urgente para mejorar la vida de sus seres queridos”.

El esfuerzo por ayudar a las familias que enfrentan esta enfermedad va más allá de la simple entrega del kit de rehabilitación, cómo lo explica Cuestas: “El compromiso está en nuestras manos, desde la fundación, hemos brindado capacitaciones, psicológicas y de rehabilitación corporal, para que estos dispositivos puedan ser aprovechados de la mejor manera”. Sobre la duración de estos gimnasios Cuestas menciono: “Uno de los aspectos que más nos alegran de estos gimnasios, es que desde que adelantábamos su creación por allá en el 2014, nos enfocamos en que su uso se prolongara en el tiempo, y que se ajustará a las necesidades de las personas. Brindando la posibilidad de ser un sistema que se acopla al crecimiento en el caso de los niños. Por lo que las personas contarán con un regalo que les durara mucho tiempo en su proceso de rehabilitación”.

La historia de Laura

Sobre los inicios de este proyecto, que ya ha transformado la vida de 560 familias en todo el país, la directora de la Fundación comparte una historia conmovedora que resalta la urgente necesidad de llevar estos dispositivos a las comunidades en los tiempos adecuados: “Durante mis años en la universidad, mientras trabajaba en mi tesis de grado en El Bosque, conocí la historia de Laura. Una niña que no solo padecía parálisis cerebral, sino que enfrentaba una serie de desafíos que ningún niño debería soportar. Laura sufría de displasia de cadera, era ciega, sorda y padecía desnutrición crónica, lo que la mantenía atada a un coche destartalado cuyos alambres sobresalían. Esa imagen me desgarró el corazón y me hizo prometerme a mí misma que haría todo lo posible para cambiar su vida”.

“Después de dos años de ardua investigación y un trabajo incansable que culminó en la patente del dispositivo, llamé a la madre de Laura el 6 de diciembre de 2015 para contarle que finalmente tenía listo el gimnasio para su hija. ¡El pueblo entero celebró y nos recibió con una fiesta! Pero a pesar de toda la felicidad, Laura falleció dos días después de recibir su dispositivo. Ella me esperó durante dos largos años. Su partida me dejo un dolor muy profundo, pero también me impulsó a crear la fundación, con el propósito de asegurar que ningún niño tuviera que esperar tanto tiempo para ser ayudado. Es por esto que la Carrera de la Felicidad es importante no solo para nosotros, sino para cada familia que ve en estos dispositivos una oportunidad para mejorar la vida de sus hijos”

En proceso para hacer parte de esta iniciativa

Para formar parte de esta nueva versión de La Carrera de la Felicidad, las personas solo deben ingresar al siguiente enlace https://www.kitsmile.com/event-details/la-carrera-de-la-felicidad-2024 , elegir su talla de camiseta y la categoría en la que desean competir, las categorías se dividen en 3K, 5K y 10K, y realizar el pago a través de Mercado Pago. Luego, solo queda dirigirse a la Universidad La Sabana el 27 de octubre y ser parte de una actividad que tiene el poder de cambiar vidas. En donde para finales de año con los recursos adquiridos la Fundación Unidos por la Felicidad, entregará 50 nuevos gimnasios de rehabilitación a las familias que los esperan con ansias para Navidad.

Por esta razón, desde Publimetro extendemos la invitación a todos para que se unan a esta iniciativa que está revolucionando la vida de muchas personas. ¡No se pierdan la oportunidad de ser parte de este hermoso cambio!