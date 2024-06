EsTuDía con tu mascota: La iniciativa de la Universidad El Bosque que busca mejorar la salud mental de las personas

A inicios del mes de mayo se llevó a cabo la sexta versión de “EsTuDía con tu mascota”, una actividad que es impulsada por el programa de Biología de la Universidad El Bosque, que permite tanto a los estudiantes como a los profesores y a todo el equipo administrativo tener la oportunidad llevar a sus mascotas y alegrar sus instalaciones en Usaquén.

Lo que se vivió en la sexta edición de “EsTuDía con tu mascota”

En esta versión los asistentes que llevaron a sus amigos peludos lograron disfrutar de todas las actividades que El Bosque tenía para ellos. Desde desfiles de disfraces que premiaban la creatividad de las personas para disfrazarse junto a sus mascotas, como la creación de juguetes personalizados para perros y gatos en un taller enfocado en la creatividad de las personas.

Estas actividades tuvieron una gran acogida por parte de la comunidad educativa de la Universidad El Bosque, gracias a que se fomentan los espacios de esparcimiento con las mascotas y se fortalece un mensaje que ha tomado cada vez más fuerza, nos referimos al impacto positivo de las mascotas en la salud mental.

Por eso en entrevista con Publimetro, la directora de la Maestría en Psicología de la Universidad El Bosque, Cecilia Uribe, nos contó un poco sobre la importancia del cuidado de los animales de compañía y cómo estrategias que fomentan la tenencia responsable de animales pueden llegar a ser un recurso adicional para crear una red de apoyo en las personas.

Los animales de compañía ayudan a que las personas se relacionen en entornos naturales

Cuando realizamos un paseo alrededor de un parque en compañía de nuestras mascotas, es usual ver como ellos siempre buscaran el juego y la interacción con otros animales, esta clase de acciones sociables llevan a que se aumente el relacionamiento social de sus dueños con otras personas, lo que a fin de cuentas ayuda a crear o fortalecer una red de apoyo emocional en alguien que demuestre distanciamiento social. Esto lo explica la directora del programa de psicología: “Las relaciones de las mascotas con otras me pueden ayudar a generar un afecto con las personas, porque debemos recordar que somos una especie de contacto y los animales han demostrado siempre ser unos seres muy sociables que han impulsado a que las personas interactúen con la gente de su alrededor”.

Las mascotas pueden ser un recurso adicional para mejorar la salud mental

Aunque, en la sociedad se ha fortalecido la idea de consultar a los profesionales cuando se evidencian dificultades emocionales rompiendo el tabú que representa ir al psicólogo, siempre es bueno tener otro tipo de recursos. La tenencia de mascotas suma a la salud de las personas como lo analiza Uribe: “las mascotas pueden llegar a ser un recurso adicional al apoyo emocional que sus dueños tienen frente a las dificultades que se estén atravesando, pero debemos tener en cuenta que siempre será una recomendación que las personas tengan la oportunidad de ir a hablar con un profesional. Sin embargo, ir a una consulta no descalifica la ayuda de los animales en la salud mental”.

La tenencia responsable de animales es un pilar fundamental que El Bosque impulsa

Las mascotas en su mayoría son el reflejo del cuidado y la forma de ser de las personas. Es por eso que tener un entorno sano donde se den garantías a las mascotas sobre su cuidado, debería ser uno de los primeros pensamientos al momento de tener una mascota. No tener estas recomendaciones presentes puede desatar ciertas complicaciones que la docente de la Universidad El Bosque nos explica: “En función de los comportamientos humanos, las mascotas también se comportan. Si ves a un perrito que ladra bastante, que no logra quedarse quieto y demuestra angustia frente a otras personas externas a su círculo familiar, tendríamos que entrar a analizar lo que pasa en su entorno para hallar una respuesta del por qué de su comportamiento”

Asistir con un profesional, siempre será una recomendación

A pesar de ser una buena ruta de acción para ver una mejoría en la salud mental de las personas, la tenencia de mascotas debería ser un impulso para que los amantes a los animales busquen ser escuchados por un profesional de la salud, pues tener un acompañamiento calificado no debería verse de manera negativa, si no como una oportunidad para mejorar un estado de ánimo ya positivo como lo hace ver la directora: “Ir al psicólogo no debería ser la última opción, en cambio se debería fortalecer la idea de buscar el consejo de un especialista en psicología cuando todo este marchando bien en nuestras vidas. Podríamos ir a hablar con un profesional no porque estoy mal, si no para estar mejor o para no estar mal en el futuro, esto gracias a que ir a terapia puede llegar a ser una muy gratificante para quien busca ayuda, pues los espacios que se destinan a mejorar la salud mental, son espacios donde la persona más importante eres tú”.