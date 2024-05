¿Tiene deudas que a la hora de pagar lo dejan sin sueldo? Conozca los beneficios que Bravo tiene para usted

La empresa con presencia global Bravo se especializa en brindar soluciones financieras a las personas sobreendeudadas, que han visto como el salario ya no les alcanza para pagar sus deudas. Por ello con el lema “creemos en ti”, Bravo busca dar una segunda oportunidad a las personas con deudas en mora para qué solucionen sus problemas económicos.

¿Cómo funciona Bravo?

Bravo hace un análisis del nivel de las deudas del cliente. Luego de determinar que las deudas alcanzan un monto superior a 5 millones de pesos y no tienen garantías asociadas, se crea un plan de ahorro programado para que las personas puedan liquidar sus deudas con recursos propios, las cuotas en este caso serán mucho menores a las que ya vienen pagando a los bancos.

El plan de liquidación que arma Bravo va acorde a las posibilidades de pago de cada quien y cuenta con una duración desde los 16 hasta los 60 meses, eso depende del número de deudas que se ingresan y los montos de cada una.

Es importante mencionar que la empresa está comprometida con la adopción de nuevos y mejores hábitos financieros, por eso desde el inicio hasta el mes 7 evalúan el comportamiento del cliente si este fue excelente puede hacerse acreedor de un crédito que podrá utilizar únicamente para el pago de las deudas que ingresó al programa inicialmente, de haber tenido atrasos o incumplimientos deberá seguir cumpliendo con sus pagos acordados de manera normal para lograr la liquidación acorde a lo que va ahorrando.

Bravo cuenta con un equipo de negociadores expertos que se ponen en contacto con los acreedores para lograr los mejores descuentos, reduciendo al máximo los intereses y con las mejores condiciones para que los clientes tengan la seguridad de pagar lo justo por sus deudas, actualmente el descuento promedio supera el 50%.

Lo interesante de Bravo es que no parte de simplemente el otorgar la posibilidad de salir de deudas, sino que busca hacer un acompañamiento a las personas para que lleguen a la meta que se han propuesto, para no volver a comprometer sus finanzas, por eso brindan educación financiera y buscan que las personas adopten el hábito del ahorro para no recaer en problemas de sobreendeudamiento.

¿Cuáles son los beneficios de Bravo?

Bravo busca cambiar la vida de las personas y devolverles su tranquilidad financiera mediante la creación de estrategias económicas y pedagógicas para que sus clientes tengan la mejor experiencia a la hora de poder salir de las deudas atrasadas, por eso les presentamos los beneficios que el plan de liquidación tiene.

1. Reportes crediticios: La mejora de la vida crediticia es uno de los beneficios que tienen quienes ingresan a Bravo, ya que reportan positivamente a centrales de riesgo, gracias al pago de las cuotas del ahorro programado que hacen mes a mes. Los clientes verán cómo el estado negativo de sus reportes va a cambiar con el tiempo gracias a su permanencia en el programa.

2. Reintegración al sistema financiero: Contribuyen para que una vez más las personas puedan acceder nuevamente al sistema financiero del país.

3. Pedagogía Financiera: Para Bravo es fundamental que las personas logren una estabilidad financiera a futuro. La meta de la marca global es brindar un acompañamiento profesional para que después de poder liquidar las deudas no vuelvan a cometer los mismos errores que los llevaron a pagar más de lo que podían.

4. Acompañamiento personalizado: La incertidumbre de hacer las cosas bien al momento de adquirir una nueva responsabilidad ha sido un impedimento para que las personas logren superar las crisis financieras. Por esto, Bravo asegura el acompañamiento de expertos que le permitan a los colombianos tomar decisiones acertadas con su dinero.

Una solución al alcance de todos

Bravo busca posicionarse como la solución a todos los problemas de deudas de los colombianos, fomentando una cultura de pago y contribuyendo a la mejora de hábitos financieros para lograr que las deudas no se conviertan en un dolor de cabeza.

