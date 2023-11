La Ruleta Tour, uno de los juegos de casino más populares del mundo

Como en los casinos de Montecarlo o Mónaco, todos hemos visto que no hay ninguno de estos sitios de entretenimiento en el que no falte la ruleta, hasta la vemos en las películas de James Bond. La popularidad de la ruleta tiene que ver con que es sencilla de jugar y no requiere altos conocimientos como sucede con el Poker o el Black Jack.

Winner Group, la mayor cadena de casinos en el país, trae la Ruleta Tour, como una forma de incentivar a las personas a jugar y llegar a ganar hasta 36 veces lo apostado y además, premiará a los concursantes con 100 millones de pesos en bonos.

Un poco de historia

La ruleta de los casinos tiene un trasfondo que puede sorprender a muchos. Fue creada por un matemático y físico, Blaise Pascal, en el siglo XVII y a quien todos conocemos por el triángulo de Pascal. La ruleta que creo este matemático, más que un objeto de entretenimiento buscaba encontrar un equilibrio y movimiento constantes, lo que consiguió con 36 números.

Su nombre exacto viene del francés y significa rueda pequeña y quien la popularizó como juego de azar fue el Príncipe Carlos de Mónaco, pues en el siglo XVIII tenía problemas económicos y encontró en ello una manera de recuperarse abriendo salas de juego para los aristócratas.

La primera ruleta de casino moderna es a la que se le añade el número cero y se colocó en el famoso Casino de Montecarlo, esa es conocida como la ruleta francesa. Las ruletas con doble cero son las conocidas como ruletas americanas y es la más jugada en sitios como Las Vegas.

Una bola gratis

En la ruleta Tour de Winner Group se puede participar hasta el 22 de noviembre en los casinos Rio, Hollywood, Broadway, Caribe y Rock’n Jazz, ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Montería, Sincelejo, Bucaramanga, Armenia y Pereira, podrán participar en la gran final el 24 de noviembre.

Si quiere ser uno de los ganadores, no se preocupe, que en estos casinos no se cobra una inscripción al torneo, simplemente es jugar en cualquiera de las mesas de ruleta tradicional, puede participar cualquier día de la semana. En este torneo participarán todos los jugadores que hayan realizado una compra y que generen juego real en el salón general por valor de 50.000 pesos y en las salas VIP por valor de 100.000 pesos.

Lo mejor es que puede jugar solo, pero también puede hacerlo con un grupo de amigos que participen en el torneo, sin enfrentarse, solo disfrutando de la emoción de la ruleta. Clasificarán quienes tengan los mayores puntajes de cada casino participante y del ranking nacional.

Es el momento de adivinar en dónde caerá la bola en la ruleta, la emoción de jugar siempre lo está esperando.