¿Harry y William en Colombia?

Una misteriosa foto llegó a nuestra sala de redacción desde Los Ángeles, California. En ella podemos observar una valla móvil con una invitación que dice lo siguiente:

¨Harry: I´m searching for you as I need to meet up with you in Colombia this September. sincerely: William”, lo que que traduce “Harry: Te estoy buscando porque necesito reunirme contigo en Colombia este septiembre. Atentamente: William”.

La valla constantemente genera mucha curiosidad entre los turistas, propios y extraños. Principalmente en la comunidad colombiana que la ha visto y que se pregunta qué hay detrás de esta invitación, ¿Un encuentro entre Harry y William en el país?

Con ese panorama de incertidumbre, se abren posibles hipótesis de lo que podría ser el encuentro más esperado por los ojos del mundo, que si bien no tiene respuestas claras, si da un gran campo a la imaginación: ¿Cómo sería una visita de Harry y William a Colombia? ¿Qué sitios visitarían? ¿Qué actividades propias de nuestro país harían? ¿Serán esos Harry y William?

