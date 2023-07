MUBI Fest anuncia la programación completa de películas y actividades del 21-23 de julio

El próximo 21-23 de julio en la Cinemateca de Bogotá, llega a Colombia MUBI FEST BOGOTÁ, el primer festival de la plataforma que busca brindar una experiencia presencial e inmersiva para los amantes del cine. Como parte de una iniciativa regional Latinoamérica que celebra lo mejor del cine mundial, después de su inauguración en Santiago de Chile durante junio, y su reciente paso por Sao Paulo, Bogotá será la tercera ciudad del festival este año, que luego visitará Buenos Aires y Ciudad de México.MUBI FEST BOGOTÁ tiene como propósito celebrar lo mejor del séptimo arte y conectar con audiencias locales a través de actividades que incluyen una selección de películas cuidadosamente escogidas, con algunos títulos ganadores de los Premios de la Academia, Cannes y BAFTA.

El festival contará con 14 proyecciones de una selección de 11 películas de renombrados directores, además de un programa de encuentros y actividades. Entre las destacadas, se encuentra la apertura de “BRUMA”, una nueva exposición del renombrado director de cine experimental, Ben Rivers. Reconocido a nivel mundial, Rivers ha creado narrativas únicas que imaginan la vida en existencias marginadas, transitando entre el documental y la ficción.

Esta exposición, curada por Diana Bustamante en la galería de la Cinemateca de Bogotá, representa tanto la primera presentación del artista en Colombia como su primera exhibición individual en Latinoamérica. Esta muestra reúne cinco de sus obras, brindando una oportunidad excepcional para adentrarse en la delicadeza y profundidad de su trabajo.

MUBI FEST BOGOTÁ será la sede de su inauguración el sábado 22 de julio. BRUMA nos invita a explorar la conexión entre imagen e imaginación, pues a través de la creación de mundos posibles y evocadores, Rivers desdibuja las fronteras entre lo real y lo ficticio. Su obra es un llamado a crear en una dimensión mental nuevas formas de existir y percibir nuestra existencia. Estas cinco piezas expositivas se entrelazan con la muestra cinematográfica y es en ese límite brumoso donde nuestra experiencia temporal se transforma en una idea nueva.

La programación completa de películas incluye: el galardonado film japonés DRIVE MY CAR (Ryusuke Hamaguchi, Japón), el nominado al Oscar de este año AFTERSUN (Charlotte Wells, Reino Unido), CHUNGKING EXPRESS (Wong Kar Wai, Hong Kong), CRIMES OF THE FUTURE (David Cronenberg, Canadá), PLEASURE (Ninja Thyberg, Suecia-Holanda), el documental sobre el músico Nick Cave THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE (Andrew Dominik, Reino Unido), la premiere colombiana de la nueva y esperada película del director Ira Sachs con los protagonistas Adele Exarchopoulos, Franz Rogowski y Ben Wishaw, PASAJES (Francia / Estados Unidos), así como 2 películas de Ben Rivers, TWO YEARS AT SEA y THE SKY TREMBLES AND THE EARTH IS AFRAID AND THE TWO EYES ARE NOT BROTHERS.

Además, en homenaje a una de las películas colombianas más destacadas de los últimos años, el festival contará con una proyección de EL VUELCO DEL CANGREJO de Óscar Ruiz Navia, donde también se llevará a cabo un conversatorio con los realizadores 14 años después de su estreno.

Con el objetivo de trascender las fronteras del streaming, celebramos esta selección de películas para ver en las salas de cine, que nos invitan a reflexionar y extender la conversación en torno a cada título a través de encuentros con cineastas, conversatorios e instalaciones.”Conscientes del valor de cada película que compartimos, MUBI Fest se establece como un portal hacia el gran cine de todas las latitudes que consideramos esencial y distintivo, y que comprende películas de directores icónicos y de autores emergentes. Creemos que el cine detona pensamiento y comunidad, y la presencialidad de estas proyecciones en salas nos invita a encontrarnos, a reflexionar y a extender la conversación en torno a cada película. MUBI FEST es una iniciativa latinoamericana que fomenta nuestro carácter regional y a la vez es un espacio idóneo para cultivar la cinefilia, conectar con nuevas audiencias y fortalecer el tejido social local”, comenta Sandra Gómez, Directora de Marketing de MUBI Latinoamérica.

Las entradas para el festival tienen un valor de $6,000 COP y estarán disponibles en la página web mubifest.com/bogota. Además, aquellos que ingresen a mubi.com/cinematecabog podrán disfrutar de 30 días gratis de MUBI.

A continuación, la programación completa del festival:

VIERNES 21 DE JULIO

14:00: DRIVE MY CAR (Sala Capital) 17:00: CHUNGKING EXPRESS (Sala 3) 19:00: PASAJES premiere nacional seguida de cóctel (Sala Capital)

SÁBADO 22 DE JULIO

14:00: CHUNGKING EXPRESS (Sala Capital) 15:00: THE SKY TREMBLES AND THE EARTH IS AFRAIDAND THE TWO EYES ARE NOT BROTHERS (Sala 3) 17:00: THIS MUCH I KNOW TO BE TRUE (Sala Capital) 18:00: Inauguración de la exposición TERRITORIOS de Ben Rivers (entrada con boleto de ingreso a la proyección previa de Ben Rivers, Lounge MUBI- Calle Museo) 18:00: CRIMES OF THE FUTURE (Sala 3)19:30: PLEASURE (Sala Capital)

DOMINGO 23 DE JULIO

14:00: PASAJES (Sala Capital)15:00: DRIVE MY CAR (Sala 3) 16:00: FUNCIÓN SORPRESA (premiere latinoamericana)17:00: AFTERSUN (Sala Capital) 19:00: TWO YEARS AT SEA (Sala 3) 19:00: EL VUELCO DEL CANGREJO seguida de conversatorio con los realizadores (Sala Capital)

¡No se pierda la primera edición de MUBI FEST BOGOTÁ! Manténgase atento a las redes de MUBI Latinoamérica en Instagram y Twitter para más detalles.

Sobre MUBI

MUBI es una plataforma global de streaming, productora y distribuidora de películas dedicada a potenciar el gran cine. MUBI produce, adquiere, programa y defiende películas visionarias y las conecta con audiencias de todo el mundo.

MUBI es un lugar para descubrir películas ambiciosas, desde directores icónicos hasta autores emergentes. Una nueva película seleccionada a mano llega a la plataforma cada día, elegida cuidadosamente por los curadores de MUBI. Notebook explora todas las facetas de la cultura del cine — tanto en papel como online. Y con MUBI GO, los suscriptores de países seleccionados pueden obtener un ticket gratuito cada semana para ver las mejores películas en salas de cine.

Algunos estrenos recientes y próximos de MUBI incluyen Passages de Ira Sachs, Close de Lukas Dhont, Aftersun de Charlotte Wells, Annette de Leos Carax, Titane de Julia Ducournau, Memoria de Apichatpong Weerasethakul y First Cow de Kelly Reichardt. Las coproducciones de MUBI incluyen Memory de Michel Franco, One Fine Morning de Mia Hansen-Løve, My First Film de Zia Anger, Farewell Amor de Ekwa Msangi, ganadora del premio Sundance y Our Men de Rachel Lang.

MUBI es la mayor comunidad de amantes del cine, disponible en 190 países, con más de 12 millones de miembros alrededor del mundo. MUBI adquirió en enero de 2022 la renombrada agencia de ventas y productora The Match Factory y Match Factory Productions.

Los planes de suscripción son de $24,900.00 COP por mes o $202,800 COP por 12 meses. MUBI está disponible en la web, en los dispositivos Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, LG y Samsung Smart TV, así como en dispositivos móviles como el iPad, iPhone y Android.