El arte de mamar gallo

Beto Arango tendrá 2 funciones continuas en el Centro Cultural Gimnasio Moderno, con aforo para 580 personas, los días miércoles 26 y jueves 27. La boletería estará disponible a partir de este 29 de mayo en mitaquilla.com.co Colombia, Mayo 2023. Beto Arango presentará ‘El arte de mamargallo’ en la capital, una experiencia única e irrepetible; aunque puede sonar cliché en efecto será así porque no es una obra que tenga un libreto preestablecido ni una comedia al estilo stand up. Se trata de un show perfectamente estructurado en 3 fases, que en realidad son 3 juegos que se realizan con la ayuda y participación de los asistentes y sus ocurrencias. Será un momento para olvidarse de todo y dejar que la risa, la alegría y el mejor entretenimiento se adueñen de nosotros. ‘El arte de mamargallo’ se presentará en Bogotá en el centro cultural Gimnasio Moderno el 26 y 27 de julio, cada presentación tendrá un aforo para 580 personas y la tiquetera encargada de las entradas del evento será mitaquilla.com.co Las entradas de las funciones estarán disponibles para la venta a partir del 29 de mayo. Si estás buscando espacios únicos y diferentes para salir de la rutina y compartir un buen rato con tu pareja, tu familia o tus amigos, descubre de la mano de Beto Arango, el Arte de Mamargallo. “Un espectáculo donde la creatividad, la espontaneidad, las vivencias y la mamaderadegallo serán los protagonistas de las historias a contar en las noches de El Arte de Mamargallo”, descrito en palabras de Beto. Prográmate para una mamaderadegallo única e imposible de repetir, ingresa ya mismo a mitaquilla.com.co para que separes desde ya tu asiento y te prepares a vivir una noche en la cual no sabrás que pasará ni cómo podrás ser parte de este espectáculo.

‘Beto’ Arango es un mamagallista nato, publicista, actor de profesión y comediante por pasión y ocio, cocinero de paladar, experto en caballos, coach y estratega de vida. Tiene el don de la observación, pues logra descifrar la fortaleza de cada detalle y multiplica los objetivos en ellos. Un hombre elocuente, expresivo y un conversador que hace de su creatividad un arte.