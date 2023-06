De perros abandonados a protagonistas de una campaña: El efecto que transformó perros sin hogar en seres hermosos y felices

La situación es tan alarmante, que no hay cifras claras. Nunca se ha hecho un censo nacional, no existe una cifra unificada, pero se estima que en Colombia hay más de 3 millones de perros y gatos en situación de calle. Solo en Bogotá hay más de 66 mil perros deambulando según cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Perros y gatos que no tienen alimento, nunca han recibido atención veterinaria, muchos sufren de enfermedades derivadas de la falta de higiene y viven en una situación precaria.

Para generar consciencia de esta situación, Ringo, la marca de comida para perros de mayor consumo en el país, decidió abanderar hace años una cruzada por la tenencia responsable, un compromiso enmarcado en tres pilares: la adopción responsable, la buena alimentación y la esterilización.

Pero esta vez, la marca quiso ir más allá, poniendo a prueba su producto y filosofía en 8 perros que rescataron a través de la Fundación ‘Dogs & Hugs’ que estaban en un estado crítico. “Llevamos años hablando de la importancia de cuidar y alimentar bien a las mascotas, pero esta vez quisimos demostrarnos -y a nuestros consumidores-, el verdadero poder de esas palabras. Así que evaluamos el impacto real con estos perritos. Los rescatamos, les dimos amor, cuidados y Ringo mientras monitoreamos y registramos cada día su evolución. El resultado fue increíble, logramos en ellos el Efecto Ringo: hoy en día están sanos, bellos y felices”, asegura Camilo Jaramillo, Gerente de Mercadeo del Grupo Bios.

Es así como con impactantes imágenes del antes y después de estos rescates, se narra esta nueva campaña, demostrando una vez más que el Efecto Ringo es capaz de transformar vidas a través del amor, la alimentación y los cuidados.

Varios estudios sugieren que el amor y la atención recibida por los perros pueden influir en su desarrollo y bienestar. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista “Applied Animal Behaviour Science” en 2018 encontró que los perros que recibían más atención de sus dueños tenían niveles más bajos de cortisol, una hormona asociada con el estrés. Otro estudio publicado en la revista “PLOS ONE” en 2015 encontró que los perros que recibían menos atención y cuidados tenían un mayor riesgo de desarrollar problemas de comportamiento y de salud.

Sin duda la socialización, el entrenamiento y la interacción positiva con los humanos son importantes para el desarrollo de un perro sano y equilibrado. Si a esto le sumas un alimento balanceado y atención veterinaria, el resultado es extraordinario.

La buena alimentación fue fundamental, Ringo + Pro acompañó el proceso brindándoles una dieta completa y balanceada, llena de nutrientes esenciales. Este alimento, que está diseñado para satisfacer las necesidades de todas las razas, tamaño, peso y estilo de vida, combinada con el amor y la atención de sus tenedores, logró devolverles la salud, la energía y la alegría a estos perros que antes languidecían en la calle.

“Esta es una campaña que nos ha impactado a todos en la compañía, porque nos hizo ver el poder de la tenencia responsable y sus maravillosos beneficios. Sabemos que 8 casos son una muestra muy pequeña, pero estamos convencidos que cada vez más colombianos se unirán a esta cruzada para que no haya perros abandonados en las calles. Queremos mostrarles lo que el Efecto Ringo hizo en ellos”, cuenta conmovido Jaramillo.

Tu también puedes ayudar

Si la cifra con la que abrimos el artículo es real y somos alrededor de 35 millones de colombianos mayores de edad (cifra de población de votantes registrados), podríamos decir que hay un perro abandonado por cada 11 colombianos. Es decir, sólo basta que 1 entre 11 decidamos hacer algo para mejorar esta situación y hay muchas maneras de hacerlo: “No hace falta adoptar un perro para ayudar. La adopción es un proceso que requiere de un gran compromiso y es una decisión que debe tomarse con mucha responsabilidad. Otras formas de hacerlo es apoyando las jornadas de esterilización, aportando dinero o tiempo a las Fundaciones que se dedican a cuidar animales, o incluso sólo dándole agua a un perro sediento en la calle”, contribuye Alejandra Conto presidente de Ruta Animal. Si todos pusieramos un granito de arena, lograríamos ser un país 100% responsable con las mascotas.

“Por perros mejor alimentados y cuidados en Colombia”.