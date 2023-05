¡Alístate que estoy Suelta Como Gabete cumple 13 años!

Alístate que estoy Suelta Como Gabete, la fiesta de reggaetón más importante del país, llega a su edición N° 13. Han sido trece años de perreo intenso en los que más de 65.000 personas han bailado y se han expresado libremente en festivales, teatros, grandes escenarios y discotecas en todo Colombia. Suelta Como Gabete siempre le ha apostado a tener entre su público y en su show a todas las personas que aman y viven este género sin importar la procedencia, el género, la talla, la raza o los gustos.

Es una experiencia porque no se trata solo de ir a bailar y emborracharse, ir a Suelta Como Gabete es todo un ritual que parte desde la forma cómo te vistes, de armar tu grupo para ir a la fiesta, de organizar toda una logística para ir a la noche más esperada por muchos. Y en la fiesta, dejarse llevar por la música y disfrutar del show, que a diferencia de los grandes conciertos de reggaetón, permite que las personas se expresen con su cuerpo y vivan momentos sensoriales en donde la libertad y la felicidad son los principales protagonistas” afirma Jimmy Pérez, productor y organizador del evento.

Cortesía

¿Qué es el Escuadrón Caliente?

Es una tropa de más de 30 bailarines sexies, fogosos y muy talentosos que bajo la dirección del coreógrafo Andrés Olave, han demostrado por qué son los mejores. En sus inicios, el Escuadrón comenzó con solo 3 bailarines que hacían bailes libres, con los años ha ido creciendo y ahora son responsables de montar grandes coreografías y shows que no tienen nada que envidiarle a los espectáculos de los grandes artistas. “El Escuadrón Caliente es el Circo del Sol del perreo y esta ocasión vamos a incluir al público: para esta edición tenemos una convocatoria abierta de bailarines para ingresarlos en sus filas y el objetivo principal es seleccionar a distinta personas que le impriman a la fiesta el toque de calentura que siempre nos ha gustado tener. Seleccionaremos a nuevos bailarines e incluiremos a personas de talla XXL y talla baja porque en el escuadrón Todo el mundo perrea. También queremos llegarle a las nuevas generaciones, a aquellos que por haber sido menores de edad no podían entrar a la fiesta y que ahora que ya cumplieron su mayoría de edad podrán cumplir el sueño de estar en su primera Suelta Como Gabete. Ya tenemos cautivado a un público fiel, ahora es momento de darle la bienvenida a la juventud en nuestra zona de juegos del perreo”, comenta Jimmy Pérez.

13 años no son muchos…

Suelta ha tenido el mejor de los balances durante estos años. Ninguna otra fiesta temática ha alcanzado su longevidad. Con Suelta hemos aprendido mucho y no solo del éxito, también de fracasos, derrotas, de crisis, de la pandemia, hemos logrado sobrevivir y buscar la forma de renovarnos, porque no sólo somos una fiesta de reggaetón, somos una cultura que ha cautivado a más de 3 generaciones en Bogotá. Nos sentimos orgullosos de seguir vivos y con muchas ideas de seguir cautivando a nuestro público. También buscamos la internacionalización. Estamos en conversaciones con promotores en México, Estados Unidos y España. La idea es poder conquistar estos países para lograr un sueño: "La expansión", concluye emocionado Pérez.

