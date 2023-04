Entrevista a Karen Vinasco CEO de Radiopolis sobre su “Revolución Mental”

En este camino ha logrado capacitarse con expertos destacados en estos temas, contrastando opiniones y buscando encontrar el camino más adecuado para comunicarle a las diferentes personas a través de su Instagram y el programa de radio que realiza los lunes en Vibra.fm, cuáles son las situaciones a las que nos enfrentan nuestras emociones y cuáles son las herramientas ideales para que al hacerlo podamos encontrar un aire de tranquilidad, paz y evolución mental. De allí nace “Revolución Mental” un espacio que Karen ha construido para ser el apoyo de quienes diariamente se pueden sentir abrumados por sus pensamientos, su percepción sobre el mundo que les rodea, o por diferentes situaciones de la vida diaria.

¿Qué es exactamente revolución mental y qué pretendes con ella?

Revolución mental es un proyecto que surgió con la idea de buscar diferentes herramientas para que las personas comprendiéramos que muchas de las situaciones que vivimos suceden y se germinan en nuestro interior, en nuestro proceso mental y en nuestra forma de decantar las emociones y los pensamientos; entonces la revolución mental consiste en encontrar herramientas para poder gestionar eso que pasa en mi mundo interior, ser consciente de eso y gestionarlo, para ir cambiando la actitud que tengo ante el mundo. La neuro plasticidad del cerebro nos permite, como un músculo, modificar su forma, sus hábitos y esto se logra en la medida en que yo; a través de un proceso de conciencia, cambio como los hábitos reactivos de mi mente, que normalmente vienen de modelos arcaicos o de creencias. En la medida en la que soy consciente y empiezo a cambiar mis pensamientos, muchas cosas empiezan a transformarse en mi vida.

¿Por qué antes estos temas no se hablaban?

Los temas de salud mental creo que antes no tenían tanto espacio, al menos en nuestro país, creo que el COVID evidenció temas emocionales y las cifras de problemas de salud mental superaron cifras de muchas enfermedades, que antes eran protagonistas y creo que eso ayudo a que se tuviera una visualización y también el hecho de que las personas empezaran a confrontarse más en ese encierro con ellas mismas, con su entorno y a darse cuenta de las dificultades que tenían en sus vidas y en sus relaciones; en la medida en la que estábamos super ocupados era muy difícil ver todas las situaciones que vivíamos y cuando nos tocó obligarnos a convivir, a vernos, a dejar de distraernos, empezaron a aflorar temas que creo que hoy tienen mayor espacio.

¿Qué haces diferente a otros quienes hablan de estos temas?

Creo que la gran diferencia de revolución mental es que parte de una de una experiencia personal, viví como de mucho dolor y de angustia y entonces empecé a buscar herramientas y a compartirlas de una forma que la gente las entendiera y las pudiera poner de manera práctica. Una de las cosas que me ha gustado es que yo he cogido herramientas de muchas fuentes diferentes, no es como una doctrina en la que yo crea porque creo que la experiencia y el proceso de sanación de cada persona es diferente y entonces he compartido muchas herramientas de diferentes autores, diferentes maestros, diferentes meditaciones, diferentes posibilidades, porque mi intención es que la gente tenga acceso a múltiples herramientas y que escoja lo que le funciona. Creo que al final no identificas qué fue lo que salvo tu vida, solo sabes que haber encarado tus dolores y empezar a buscar ayuda te condujo a otro lugar; un lugar de trabajo permanente pero también de consciencia, de esperanza. Hay gente que le funcionan las constelaciones, hay gente que le funciona la meditación, hay gente que le funciona la terapia, hay gente que le funcionan los retiros, entonces quisiera que la gente pudiera ir practicando e ir encontrando cual es la herramienta que le ayuda a hacer su propia revolución mental.