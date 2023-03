A través de campaña de inteligencia artificial, Lulo bank anuncia tasa del 8% E.A desde un peso

La inteligencia artificial (IA) ha venido tomando fuerza durante los últimos años y hoy en día se ha convertido en una gran aliada para diferentes organizaciones, especialmente aquellas que involucran clientes, como lo son las entidades bancarias.

Y es precisamente a través de una campaña hecha con inteligencia artificial que Lulo bank anunció que, a partir de marzo, todos los usuarios de la Lulo cuenta tendrán una tasa de rendimiento del 8% E.A. desde un peso, lo que permitirá que ganen dinero al mismo tiempo que ahorran.

¿Cuáles son sus beneficios?

Santiago Covelli, CEO de Lulo bank asegura que el propósito de la entidad es ofrecer una cuenta de ahorros que les devuelva la plata a los usuarios, esto debido a que su propósito es estar en constante comunicación con ellos, escucharlos y construir un lugar donde puedan pagarles por ahorrar su dinero.

“Con la Lulo cuenta, nuestros usuarios además de los rendimientos del 8 % E.A. desde un peso, también recibirán cashback del 0.5 % en todos los pagos con su tarjeta débito y la devolución del 4x1000 por movimientos hasta de 2.5 millones de pesos”, comentó.

Adicional a esto, los usuarios no tendrán que pagar por retirar plata en la red verde Servibanca, no se les cobrará por realizar transferencias a otros bancos, no tendrán cuota de manejo, ni se les cobrará adicional por pagos con PSE. Todo esto es posible gracias a una cuenta de ahorros sin fricciones.

Cortesía Lulo Bank

¿Por qué apostarle a la inteligencia artificial?

Pese a que puede llegar a ser un término que para muchos sea nuevo, lo cierto es que la inteligencia artificial lleva casi un siglo vigente en diferentes escenarios. Sin embargo, en los últimos años ha venido siendo más aprovechada por entidades que la han tomado como una aliada para el desarrollo de sus productos y actividades.

“Apostamos por la inteligencia artificial para crear esta campaña que nombramos: La vida como un Lulo. Buscamos transmitir las emociones y sensaciones en la vida de nuestros usuarios”, agregó Covelli.

El medio ambiente: otro compromiso de Lulo bank

Además de querer impactar directamente a sus clientes a través de los beneficios que ofrece, Lulo bank también piensa en el medio ambiente, sembrando más de 5.000 árboles en el país, reduciendo el uso de papel, sin gastar dinero en sucursales bancarias y siendo una empresa huella de carbono cero.

De acuerdo con Covelli, esta es la forma de hacer banca en Lulo, a través de la tecnología e innovación, teniendo como prioridad a sus usuarios, los cuales son la razón de ser de la compañía.