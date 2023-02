Valentina Giraldo: la diseñadora que quiere poner a Colombia en la cima de la creatividad

LaValentina es el nombre de la empresa que con mucho esfuerzo y dedicación creó Valentina Giraldo, una colombiana que no le tuvo miedo al cambio con tal de hacer brillar el talento creativo de su país en el exterior.

Querer convertir a Colombia en el paraíso creativo del mundo suena bastante ambicioso, pero para Valentina no existen los límites. Por supuesto, no todo es perfecto y ha tenido altos y bajos, pero de las caídas ha aprendido a levantarse y hoy puede decir que han sido más los momentos de gloria y satisfacción.

Como todo comenzó

No ha sido cuestión de suerte, ni tampoco lo logró de la noche a la mañana, lo que sí necesitó fue determinación para aprender a leer señales y darse cuenta que debía hacer un alto en su camino, salir de una vida monótona y apostarle a algo nuevo.

En 2014 tuvo un accidente automovilístico que le hizo entender que las riendas de su vida no podían estar en manos de nadie más que de ella, así que, desde el la casa de su mamá y a sus 24 fundó LaValentina, una consultora y estudio de branding, apasionada por crear marcas imposibles de olvidar.

Desde que comenzó ha tenido que enfrentarse a varios “no”. Sin embargo, si hay una palabra que la identifica, ella la denomina “terquedad”, así que ha utilizado la creatividad para sus momentos más difíciles y eso la ha llevado a superar más de una crisis.

En medio de la pandemia se dio cuenta que era su momento de empacar sus cosas y emprender un nuevo rumbo para poder cumplir ese propósito de llevar su empresa a nuevos territorios. Hace dos años vive en México y ese sueño que comenzó desde el estudio de su mamá, hoy en día ha creado más de 180 marcas en 10 países y trabajado para más de 500 empresas gracias al esfuerzo de un equipo de 30 personas.

Sus grandes aliados

Valentina ha tenido que aprender de todo para poder sacar su empresa adelante y admite que ha cometido muchos errores por desconocimiento, especialmente en las finanzas.

“En un punto subestimé la parte contable, el manejo del dinero y los números. Entonces aprendí que no importaba si mi producto era bueno, si no contaba con una parte administrativa sólida. Cometí errores que me valieron plata y casi me quiebro tres veces, todo esto por no asesorarme bien”, aseguró a PUBLIMETRO.

Fue justo en un momento de quiebre cuando recibió una asesoría del Banco Caja Social, con el fin de mejorar sus finanzas y resguardarse en productos que le beneficiarían a su compañía.

Aunque asegura que en un principio le costó trabajo aceptarlo debido a desafortunadas experiencias que había tenido con otras entidades bancarias, Valentina entendió las ventajas que le brindaba el Banco Caja Social: “Tuve una respuesta más positiva, más abierta y real, sentí confianza al saber que también apoyaban a las empresas pequeñas”, concluyó.

Valentina sigue luchando cada día por su sueño de convertir a Colombia en el paraíso creativo del mundo, inyectándole una dosis de adrenalina a su rutina diaria, retándose, cayendo y volviéndose a levantar con la frente en alto para asumir los desafíos como más le gusta: con resiliencia y pasión.