Los pagos y transferencias bancarias ahora son con dale!

Las entidades bancarias han identificado que ahora las personas, en su mayoría jóvenes, han dejado de usar efectivo y prefieren el mundo digital para acceder a diferentes opciones de pagos y transferencias, incluso hasta para pagar en pequeños comercios o como salvavidas ante diferentes emergencias que se puedan presentar.

Es cada vez más común que los clientes pregunten por formas de pago digitales y que no generen ningún tipo de costo, por seguridad y ahorro, recurren a las diferentes opciones digitales. Una de ellas es dale!, la plataforma con la que Grupo Aval conecta a los más de 14 millones de usuarios de los bancos que pertenecen a esta red.

Si usted es mayor de edad y reside en Colombia, ya cumple con los requisitos para poder hacer uso de esta plataforma que es 100% digital y que ofrece la posibilidad de pasar, pagar y recibir transferencias entre todos los clientes de los Bancos Aval y otras entidades, sin tener que pensar en que esto le generará otro tipo de cobros.

La economía y sus altas y bajas ha llevado a los usuarios de las entidades bancarias a buscar diferentes opciones para tener su dinero seguro y que esto no genere más gastos, como por ejemplo, cuotas de manejo por el uso de una cuenta o incluso por tener una tarjeta débito. Con dale! aparece la respuesta a esas peticiones, pues no necesita tener una cuenta bancaria para ser usuario de la plataforma, además de esto, no tendrá que pensar en cuotas de manejo, pues esta es gratis.

Tener un dale! es como tener una cuenta, allí puede recargar con su dinero y hacer los movimientos o transacciones que requiera. Puede usarlo desde su dispositivo móvil o computador, todo al instante y sin preocuparse por cobros, tenga en cuenta que puede mover hasta 8 SMMLV por mes entre pagos, transferencias y retiros, esto conforme a la Ley SEDPE 1735- 2014.

Si le preocupa el cobro del 4x1000, en dale! sus transacciones quedan exentas de este cobro hasta 65 UVT (Unidad de valor tributario equivalente a $42.412). Es importante que lleve un registro de sus movimientos mensuales, pues si en un mes supera ese valor entre pagos, retiros o transferencias, se cobrará este valor a partir del siguiente movimiento dentro del mismo mes.

Para iniciar con dale! ingrese a www.dale.com.co y en la opción de personas naturales encontrará información que debe tener en cuenta para hacer su registro. El requisito es contar con cédula de ciudadanía colombiana, pues por ahora la plataforma sólo opera en el territorio nacional, cabe destacar que están trabajando para ampliar su cobertura.

Si tiene dudas o desea recibir soporte al cliente, puede comunicarse también con la línea 601 401 01 02, la cual opera todos los días, las 24 horas. dale! no lo dejará desamparado en ningún momento.