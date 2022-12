El conocimiento es poder, más en el caso de los anticonceptivos

La decisión de tener hijos puede o no ser permanente. En nuestras vidas las circunstancias van cambiando y por ello, cambiar de pensamiento sobre esta área. Es por eso que resulta importante conocer todos los métodos de anticoncepción pues para tomar decisiones acertadas pues la información oportuna es la base de las mismas.

Todos los organismos son diferentes, por lo que es importante saber las ventajas y desventajas que cada uno de los métodos existentes tienen, además de entender los posibles efectos secundarios. Los anticonceptivos han sido clasificados en cuatro grandes grupos: hormonales, intrauterinos, de barrera y definitivos. Cada grupo tiene diferentes opciones que son las que vamos a conocer a continuación.

Los más conocidos

Los anticonceptivos hormonales son medicamentos que impiden que la concepción se lleve a cabo. Entre ellos están varios conocidos que son muy populares por su uso. Los anticonceptivos orales fueron los pioneros y desataron la revolución sexual femenina en los años 60. Son pastillas que las mujeres deben tomar a diario y contienen pequeños niveles de estrógeno y progesterona, que evitan la ovulación. Tienen efectividad del 91% y hay presentaciones de 21 y 28 pastillas.

Existen otro tipo de anticonceptivos de acción parecida a los orales y son los inyectables. La diferencia es que la aplicación es mensual o trimestral. Lo que suelen hacer las hormonas en este caso es hacer más grueso el moco del cuello del útero y así no deja pasar los espermatozoides. Es efectivo en un 94%.

Dentro de los que se colocan en el brazo están el implante subdérmico y el parche transdérmico. El implante dura entre 3 y 5 años, mientras que el parche se coloca semanalmente. Ambos liberan progestina y otras hormonas, el primero es efectivo en un 99% y el segundo en un 91%.

Otro de los más populares métodos de anticoncepción es el condón o preservativo que son los anticonceptivos de barrera. La importancia de este método no es solo que previene que los espermatozoides pasen sino que además previene enfermedades de transmisión sexual. Importante: se debe usar durante todo el contacto sexual y uno por cada relación, esto da una efectividad del 98%.

Los de largo plazo o definitivos

Siendo el más económico de todos, en los anticonceptivos intrauterinos está la T de Cobre, un dispositivo que se coloca en el útero de la mujer y que protege hasta por 12 años de embarazos no deseado. Al no contener hormonas, es un método que al retirarse de inmediato se vuelve a la fertilidad. No implica gastos periódicos pero sí revisiones ginecológicas para asegurarse que todo está bien.

Para quienes están seguros de su decisión y no desean tener hijos, están estos métodos que no son reversibles. La ligadura de trompas en mujeres y la vasectomía en hombres son intervenciones ambulatorias y poco invasivas. En el primero se cauterizan las trompas de Falopio, lo que impide que el ovario pase y la intervención dura 10 minutos. En el segundo se cortan los conductos por los que pasan los espermatozoides por los testículos.

Con información adecuada se puede planear una de esas decisiones que afectarán toda la vida.