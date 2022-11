Pensión vitalicia por vejez y aportes extra: le decimos la verdad sobre estos y más temas

La pensión es un tema que genera muchas inquietudes y del que se habla, en ocasiones, sin mucha información objetiva, específicamente si se trata de fondos privados. Existen mitos que apuntan a que la pensión no es vitalicia, otros que ponen en duda el destino de los ahorros de los afiliados e, incluso, hay quienes creen que por más que se aporte a la pensión, esta se queda, de alguna manera, “estancada” y los valores no crecen.

¡Es hora de acabar con la desinformación! Por eso, le traemos 5 mitos acerca de la pensión aclarados por #VenTeDigo, el espacio de Asofondos que resuelve las dudas más frecuentes del sistema pensional.

1. ¿En los fondos privados se acaba el ahorro para pagar mi pensión?

La respuesta es no. Por ley, la pensión de vejez es vitalicia y eso aplica tanto para el régimen privado, como para el régimen público. No importa a través de qué fondo se realice el proceso, siempre se va a tener la pensión hasta el final de sus días. Por esta razón, un pensionado no debe preocuparse por recibir su mesada pensional.

2. ¿Los jóvenes nunca se van a pensionar?

¡Falso! Entre más rápido comiencen a cotizar lograrán la pensión a la edad de ley y, entre más cotice, más rápido lo logrará, porque en los fondos de pensiones privados se puede lograr la mesada de dos formas: por semanas y edad o por capital (en la que no importa la edad).

3. ¿Se pueden hacer más aportes a la pensión?

Es cierto. En los fondos de pensiones es posible hacer aportes voluntarios, bien sea para pensionarse anticipadamente o para obtener una pensión por un valor mayor. Esto es posible si se realiza a través de un aporte directo, autorizando al empleador o por medio de planes empresariales que ofrecen entidades patrocinadoras.

4. ¿Se necesita mucha plata para hacer aportes extra?

Falso. Es posible hacer aportes voluntarios a partir de $30.000, lo que lo convierte en algo flexible para muchos. No hay necesidad de tener grandes sumas de dinero, pues lo importante es que cada peso cuenta y, entre más ahorre, mayor va a ser su pensión.

5. ¿Es complejo consultar cómo van los aportes a la pensión?

¡Para nada! Al contrario, se puede verificar bien sea a través de extractos o directamente en las páginas web de los fondos. Solo es necesario crear un usuario y contraseña para que esta información quede al alcance de su mano y pueda hacerle el seguimiento necesario en el momento en el que lo desee. Recuerde que es deber de nosotros, como trabajadores, estar muy atento a estos extractos.

¡No se dejen engañar con el tema de las pensiones! Consultar y asesorarse bien permitirá que pueda tomar la decisión que más les convenga.