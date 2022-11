Compras en línea fáciles, seguras y protegidas pagando con tarjeta débito son posibles en Colombia

Comprar en línea se ha vuelto la solución para muchos colombianos. Cada vez hay más opciones que dan descuentos exclusivos por compras en e-commerce como envíos rápidos y posibilidades de cambio. Lo que algunos todavía no saben es que pueden hacer este tipo de compras con sus tarjetas débito sin ningún problema, además de otras opciones como las tarjetas de crédito.

Cortesía Masrercard

Actualmente, las tarjetas débito Mastercard están habilitadas para realizar compras en línea ya que, al igual que las de crédito, cuentan con los elementos de acceso y seguridad para poder realizar una compra exitosa como son, el número de la tarjeta con 16 dígitos, fecha de caducidad y CVC (código de verificación), con la ventaja que el valor de la compra es debitado directamente de su cuenta de ahorros o corriente.

Si tiene una tarjeta débito, física o digital, de Mastercard encontrará que cuenta con la mayor aceptación a nivel mundial, que además con ella se pueden hacer compras en comercios electrónicos tanto a nivel nacional como internacional, y que adicionalmente tiene beneficios que le brindan seguridad y conveniencia en sus compras.

Cortesía Masrercard

Beneficios que todavía no conocía de la tarjeta débito Mastercard

Según si la tarjeta débito es Standard, Platinum o Black, Mastercard brinda mucho más que las posibilidades de compra en línea. Estos son algunos de esos beneficios extra que hacen la vida más fácil.

Activación según necesidades: la tarjeta débito Mastercard se puede activar o desactivar en cualquier momento y restringir compras en el exterior, en especial si tiene dudas sobre la seguridad de los sitios o desea controlar sus gastos.

Protección de compras con cobertura de envío: esta es una preocupación constante, que los paquetes no lleguen en buen estado o simplemente no lleguen. Para esto Mastercard cuenta con reembolso por robo, daño, no entrega o entrega parcial de la compra hecha con la tarjeta.

Cobertura en caso de compras no realizadas: no hay nada peor que ver el mensaje de una compra en línea que uno no realizó. Si esto llegase a suceder, los tarjetahabientes estarán protegidos por transacciones en línea que ellos no hayan autorizado.

Protección para el teléfono celular: muchas de las compras se hacen ahora por este medio y, además, es una herramienta vital del día a día. Si paga la cuenta de su celular con débito Mastercard, cuenta con un reembolso por robo o daño de su teléfono.

Protección de precios e-commerce: ¿Compró algo en línea o en comercios físicos y encontró el mismo producto a un mejor precio? Mastercard lo entiende y por eso, si realizó la compra con una tarjeta débito de esta franquicia, le devolverán la diferencia.

La dupla inseparable: compras en línea con tarjeta débito

Realizar pagos en línea con la tarjeta débito Mastercard brinda beneficios también a los comercios, debido a que cada vez hay más población bancarizada y con acceso a productos digitales. Esto hace que sea necesario para los negocios estar a la vanguardia de los pagos en línea.

Según American Market Intelligence, de 2020 a 2021, el porcentaje de compras realizadas a través de e-commerce subió un 26% y la Cámara de Comercio Electrónico anunció que en el segundo semestre de este año se realizaron transacciones por 13,5 billones de pesos.

Cortesía Masrercard

Mastercard se convierte entonces una opción sencilla que hace la experiencia de compra mucho más agradable, lo que también genera recordación para los comercios, pues las personas ven sus transacciones como un todo y valoran el no tener inconvenientes desde que escogen el producto hasta que llega a su casa.

Este es un buen momento para que revise su tarjeta débito Mastercard y comience a utilizarla para comprar todo lo que necesita. Si tiene dudas sobre a cuáles beneficios tiene acceso, cómo sacarle provecho, cómo obtener la suya, en cuáles comercios puede usarla o quiere incorporar esta opción en su sitio web, existe Mastercard Global Service y en Colombia pueden comunicarse de manera gratuita al 01-800-912-1303.