La primera edición del CX Day Colombia superó todas las expectativas

El desafío actual, frente a los cambios que hemos experimentado en los últimos años como sociedad es “Rediseñar las Experiencias de Clientes y Colaboradores” de forma tal que logremos transformar a esos clientes y colaboradores en nuestros fans. En este marco, se realizó la primera edición del CX Day Colombia.

Sin duda, se trató de uno de los encuentros más esperados de la comunidad de CX de Colombia y Latinoamérica. En el cual, más de 1.200 personas estuvieron presentes virtualmente en esta primera entrega del CX Day Colombia, de la mano de CX Events y acompañados por destacados sponsors y media partners.

Bajo la consigna “Rediseñando Experiencias de Clientes y Colaboradores”, el CX Day Colombia contó con una agenda imperdible, donde oradores y keynote speakers reconocidos internacionalmente aportaron su conocimiento, aprendizaje e ideas para poner en práctica.

La presentación inaugural del CX Day Colombia 2022 estuvo a cargo de Camilo Rodriguez, Senior Director of CX para Oracle Latinoamérica, quien expuso la importancia de la monetización de la experiencia del cliente para garantizar la continuidad de la operación del negocio. Posteriormente, fue el turno de Lina Fernanda Trejos Mejia, Analista de Servicios Digitales en Seguros SURA Colombia junto a Hugo Alberto Arias Londoño, Chief Business Development Officer & Co-Founder en Ingeneo S.A.S & Partner de Chattigo, quienes compartieron un caso de éxito contándonos cómo en SURA lograron convertir sus canales de comunicación para incluir tanto a los intermediarios como clientes finales y proveedores.

A mitad de jornada, Francisco Bas, Head of Sales Latam de inConcert destacó la importancia de la automatización como herramienta clave para los clientes y para eficientizar el trabajo de los colaboradores.

Luego el representante de Medallia, Daniel Velásquez de Greiff, Sales Director para Latinoamérica, disertó sobre cómo gestionar la experiencia de clientes y colaboradores para lograr un impacto financiero en las compañías.

A continuación fue el turno de Botmaker, de la mano de Natalia Caballero, Country Manager para Colombia, quien expuso cómo una plataforma conversacional puede automatizar y colaborar en la actual transformación digital sin despersonalizar las experiencias de clientes y colaboradores.

Para cerrar la primera jornada la experta en experiencia de cliente, autora internacional, bloguera y Keynote Speaker, Olga Guseva, Managing Partner en Integria Consult, una de las pocas empresas de consultoría totalmente enfocada en la experiencia de cliente y colaboradores, quien deleitó a los presentes con su charla “Employee Experience: upgrade your toolbox”. En su presentación habló sobre la importancia de entender profundamente el comportamiento humano y su relación con la cultura y valores de la organización.

El segundo día

Para comenzar el segundo día de conferencias del CX Day Colombia 2022, Alexander Sierra Mayorga, Director de Estrategia de Cliente en ACH Colombia y Luis Barraza, Head of LAC para Qualtrics compartieron el caso de éxito ACH. Cómo fue que la compañía logró generar un impacto en el negocio a través de estrategias CX, los desafíos que han enfrentado de cara a la experiencia al cliente, y el rol que la tecnología ha jugado para poder lograr sus objetivos.

Luego, le llegó el lugar a “La empatía, una prioridad en la estrategia de CX” de la mano de Pilar Patiño Neira, Directora RRHH y Diego Barón, Gerente Regional Consultoría & Soluciones en Atento Colombia, quienes realizaron una detallada presentación sobre la importancia de la empatía a la hora de diseñar experiencias y cómo Atento logró que este concepto sea un valor distintivo de la compañía.

Avanzada la mañana, tuvimos el placer de participar de la ponencia de Eduardo Solano Mullet, Director, Flex Partners - Latam de Twilio, quien nos destacó la relevancia de converger las iniciativas y desarrollos de detrás de la Transformación Digital con la humanización a la hora de ofrecer experiencias.

Continuando con las presentaciones, pudimos escuchar a Edson Díaz Matus, Director General en In Motion filial México, quien expuso los factores a considerar cuando el “journey del cliente” es un ir y venir desde el plano físico al digital y viceversa; o cuando lo físico se vuelve lo más importante.

Previo al cierre de la segunda jornada, contamos con la participación de Jaime Quimbaya y Heidrich Vicci, Senior Líder de Servicio y Experiencia al Cliente en Locatel y Senior Account Executive para Colombia en Zendesk respectivamente. Presentaron el caso de éxito de Locatel debatiendo sobre cómo las estrategias de CX y EX se volvieron una ventaja competitiva para la compañía.

Como cierre del último día del CX Day Colombia 2022, el rockstar del CX y reconocido Keynote Speaker internacional, James Dodkins, ofreció su presentación “HYPERFANDOM: Turn Your Customers From Depressed to Obsessed”, donde explicó cómo convertir a los clientes en fans de una marca.

CX Events continúa trabajando para el 2023…

Tras el éxito de la sexta edición del CX Day Argentina en el mes de junio y del CX Day México en el mes de agosto, el 2022 permitió llevar a cabo la primera edición del CX Day Colombia. Logramos congregar a más de 4000 personas que fueron parte del CX DAY en Latinoamérica y el Mundo. Todo esto fue posible gracias al apoyo de más de 50 speakers y 48 sponsors que confiaron en CX Events.

Para 2023 llegaremos a nuevas audiencias en este continente y continuaremos trabajando para que CX Events siga siendo referente en la producción de eventos de CX & Management.